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Председатель АДГС: «Общество требует от госслужащих этичности, открытости, честности, нравственности и высокой культуры»

22 июля под председательством Дархана Жазыкбаева состоялось заседание Агентства по делам государственной службы, на котором подведены итоги работы госоргана за первое полугодие, рассмотрены актуальные вопросы развития государственной службы.

Значимый вопрос повестки дня - соблюдение норм этики, защита прав и законных интересов государственных служащих.

Как отметил в ходе заседания Председатель Агентства Дархан Жазыкбаев «общество требует от государственных служащих, наряду с их профессионализмом, этичности, открытости, честности, нравственности и высокой культуры».

«Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев, выступая в январе 2022 года на заседании Мажилиса Парламента, а затем на совещании по вопросам противодействия коррупции отметил, что «... модернизация системы государственной службы для того, чтобы она была практически сервисной и клиентоориентированной».

Для решения новых вызовов в системе государственной службы был принят Этический кодекс в новой редакции. В нем определены этические принципы государственной службы, такие как добросовестность, честность, справедливость, открытость, вежливость и клиентоориентированность.

Предусмотрены приоритетные требования по формированию «клиентоориентированного» государственного аппарата и соблюдению принципов прозрачности в предоставлении государственных услуг», - сказал Председатель Агентства.

На заседании были озвучены результаты работы Советов по этике. Так, Советами по этике проведено 82 заседания, на которых рассмотрено всего 542 вопроса. В том числе, дисциплинарных дел - 189, вопросы профилактической направленности - 321 или около 60%. Таким образом, в деятельности Советов по этике акценты смещены на профилактику нарушений этических норм и защиту законных интересов государственных служащих.

Благодаря указанной работе с каждым годом уменьшается количество наказанных за нарушение этических норм. В частности, за последние два года их количество сократилось почти в 2 раза.

Советами по этике внесено 2393 рекомендаций и исполнены 96 %. В результате проведенной работы восстановлены права 1323 граждан. На основании рекомендаций Советов по этике были отменены наложенные дисциплинарные взыскания на 32 государственных служащих, 63 дисциплинарных дела прекращены.

В результате работы по недопущению систематических нарушении рабочего времени 1047 служащим предоставлены дополнительные часы отдыха. Работникам, незаконно привлеченным к сверхурочной работе, взыскана денежная компенсация в размере более 38 млн. тенге.

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