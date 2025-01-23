Председатель АДГС принял участие в Глобальном форуме лидеров госуправления в Сингапуре

Статьи
86

Председатель Агентства РК по делам государственной службы Дархан Жазықбай принял участие в Глобальном форуме лидеров государственного управления и Глобальном правительственном саммите в Сингапуре

Фото: пресс-служба АДГС РК

Мероприятие прошло с участием руководителей и высокопоставленных представителей различных служб в сфере государственной службы Сингапура, Канады, Великобритании, Молдовы, Эстонии, Монголии и др.

Форум направлен на обсуждение вопросов использования возможностей искусственного интеллекта и реализации цифровой трансформации на государственной службе, отбора талантов, формирования высоких стандартов этики среди государственных служащих и управления человеческими ресурсами.

Выступая на панельной сессии, председатель АДГС Дархан Жазықбай остановился на деятельности Агентства, направленной на реализацию задачи, поставленной Главой государства Касым-Жомартом Токаевым по трансформации Агентства в полноценный стратегический HR-институт, в том числе рассказал о применении методов рекрутинга на государственной службе, повышении кадрового потенциала и привлечении талантов, внедрении цифровой системы отбора, приеме квалифицированных специалистов на государственную службу без конкурсного отбора,  поделился опытом нашей страны по формированию гибридной модели государственной службы.

Участники отметили важность обмена передовым опытом по управлению человеческими ресурсами, использованию возможностей искусственного интеллекта на государственной службе и обратили внимание на вопросы создания «благоприятной среды» для инноваций в области искусственного интеллекта, обеспечения его правильного применения.

Зарубежные эксперты выразили заинтересованность в казахстанском опыте по привлечению квалифицированных специалистов и талантливую молодежь на государственную службу, цифровизации сферы государственной службы, формированию гибридной модели государственной службы.

В рамках визита в Сингапур Дархан Жазықбай провел двустороннюю встречу с руководителем отдела государственной службы при премьер-министре Сингапура Лео Ипом. На встрече были обсуждены мероприятия, которые будут реализованы в 2025 году по повышению компетенций государственных служащих в рамках меморандума о взаимопонимании между Академией государственного управления при Президенте РК и Колледжем государственной службы Сингапура.

Наряду с этим глава АДГС провел встречи по взаимному сотрудничеству с руководством Национального университета Сингапура и Наньянского технологического университета по вопросам повышения компетенций и профессиональных навыков государственных служащих.

По итогам встречи подписан Меморандум о взаимопонимании между Агентством Республики Казахстан по делам государственной службы и Национальным университетом Сингапура.

В рамках меморандума предусматривается обмен передовым опытом в области государственного управления и госслужбы, организация краткосрочных обучающих курсов и семинаров по повышению квалификации государственных служащих на руководящих должностях, обучение по учебным программам Школы государственной политики Ли Куан Ю.

Также в ходе визита в Сингапур Дархан Жазыкбай провел двусторонние встречи с Генеральным директором государственной службы и постоянным секретарем кабинета министров Великобритании Кэтрин Литтл, государственным секретарем Канцелярии правительства Эстонии Таймаром Петеркопом, председателем Канцелярии государственной службы Монголии Цэдэвсурэн Лхагва, в результате которых достигнута договоренность о взаимном обмене опытом по вопросам развития государственной службы и ее цифровизации.

#Казахстан #Сингапур #АДГС #саммит

Популярное

Все
Счетчик есть, но его как бы нет
Вспоминая Динмухамеда Кунаева
На смену Гарри Поттеру
Спешите видеть: Winter Asia Drift Show
Приезжайте к нам лечиться!
Одним – пышки, другим – шишки?..
Здесь учат современным технологиям и военному мастерству
Мигранту бдительность не помеха
В столице наладили выпуск «дождевалок»
Атомная энергетика и качество жизни
Субсидии должны работать на продовольственную безопасность страны
Непогода застигла в пути
С чего начинается Родина?
Пункт пропуска пока не закроют
Новоникольское: путь к процветанию
Мультипликативный эффект АЭС
Квартирный вопрос
Жилищная сфера и ценовая политика
Девять скверов, четыре парка и две набережные
Банковский омбудсмен урегулирует споры
Паспорта и удостоверения личности попробуют выдавать через терминалы
30-летие Ассамблеи народа Казахстана – важная веха политики единства и согласия
Дело о смерти одноклассника: Верховный суд оставил решение без изменений
Сайгачьи стада: время трудных решений
Глава Нацбанка рассказал, какую меру будут принимать для снижения инфляции
Когда ЭЦП «гуляет» по рукам
Школьник меняет подходы к управлению ЖКХ
Ветерану Великой Отечественной войны Ыскаку Хусаинову исполнился 101 год
Определены самые популярные у туристов регионы
Пик «Казправды»: преодолеть себя
Дуров пообещал следователям во Франции улучшить модерацию Telegram
Был верен своему слову
Семилетний Дмитрий Кремпин завоевал «серебро» на Oceanman в Дубае
Китайский многофункциональный центр откроют в Астане
Новые авиарейсы запустят из Казахстана во Вьетнам
Уровень урбанизации к 2056 году может достигнуть 71% - прогноз МНЭ
Проблемы водного сектора Казахстана связаны с кадровым дефицитом – ученый
К паводкам готовимся заранее
Миллиарды крутятся на зонах
Оперативно, грамотно и честно!
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым 2025 годом
Закон РК О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях
Более 1,4 млн казахстанцев заблокировали возможность оформления займов без их ведома
Год единства и созидания
Одного из пассажиров потерпевшего крушение самолета AZAL сняли с рейса
Самолет рейса Баку - Грозный упал в Актау
В Атырау выявили частную школу без лицензии
Закон Республики Казахстан
Информацию об уходе Черчесова прокомментировали в КФФ
Смогут ли «Жетысу» и «Семей» настичь «Кайрат»?
Как изменятся пенсии и пособия в Казахстане в 2025 году
МВД обратилось к казахстанским водителям
В МВД разъяснили нормы, запрещающие прогревать авто во дворах
Новые госнаграды появились в Казахстане
Сигареты подорожают в РК
Путин извинился перед Алиевым за инцидент в небе над Актау
Главы государств и международных организаций поздравляют Токаева с Новым годом
Смертельная авария произошла на трассе в Павлодарской области
Алматы – Туркестан – Ташкент – Самарканд – Шымкент – Алматы
Депутат высказалась об ажиотаже вокруг прогрева авто во дворах

Читайте также

Трансжиры: как они влияют на здоровье и как их выявить?
В рядах Нацгвардии служат представители более 30 национальн…
Поделились опытом цифровой трансформации госслужбы
Воздушный транспорт становится удобнее и привлекательнее

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]