Председатель АДГС принял участие в Глобальном форуме лидеров госуправления в Сингапуре

Председатель Агентства РК по делам государственной службы Дархан Жазықбай принял участие в Глобальном форуме лидеров государственного управления и Глобальном правительственном саммите в Сингапуре

Фото: пресс-служба АДГС РК

Мероприятие прошло с участием руководителей и высокопоставленных представителей различных служб в сфере государственной службы Сингапура, Канады, Великобритании, Молдовы, Эстонии, Монголии и др.

Форум направлен на обсуждение вопросов использования возможностей искусственного интеллекта и реализации цифровой трансформации на государственной службе, отбора талантов, формирования высоких стандартов этики среди государственных служащих и управления человеческими ресурсами.

Выступая на панельной сессии, председатель АДГС Дархан Жазықбай остановился на деятельности Агентства, направленной на реализацию задачи, поставленной Главой государства Касым-Жомартом Токаевым по трансформации Агентства в полноценный стратегический HR-институт, в том числе рассказал о применении методов рекрутинга на государственной службе, повышении кадрового потенциала и привлечении талантов, внедрении цифровой системы отбора, приеме квалифицированных специалистов на государственную службу без конкурсного отбора, поделился опытом нашей страны по формированию гибридной модели государственной службы.

Участники отметили важность обмена передовым опытом по управлению человеческими ресурсами, использованию возможностей искусственного интеллекта на государственной службе и обратили внимание на вопросы создания «благоприятной среды» для инноваций в области искусственного интеллекта, обеспечения его правильного применения.

Зарубежные эксперты выразили заинтересованность в казахстанском опыте по привлечению квалифицированных специалистов и талантливую молодежь на государственную службу, цифровизации сферы государственной службы, формированию гибридной модели государственной службы.

В рамках визита в Сингапур Дархан Жазықбай провел двустороннюю встречу с руководителем отдела государственной службы при премьер-министре Сингапура Лео Ипом. На встрече были обсуждены мероприятия, которые будут реализованы в 2025 году по повышению компетенций государственных служащих в рамках меморандума о взаимопонимании между Академией государственного управления при Президенте РК и Колледжем государственной службы Сингапура.

Наряду с этим глава АДГС провел встречи по взаимному сотрудничеству с руководством Национального университета Сингапура и Наньянского технологического университета по вопросам повышения компетенций и профессиональных навыков государственных служащих.

По итогам встречи подписан Меморандум о взаимопонимании между Агентством Республики Казахстан по делам государственной службы и Национальным университетом Сингапура.

В рамках меморандума предусматривается обмен передовым опытом в области государственного управления и госслужбы, организация краткосрочных обучающих курсов и семинаров по повышению квалификации государственных служащих на руководящих должностях, обучение по учебным программам Школы государственной политики Ли Куан Ю.

Также в ходе визита в Сингапур Дархан Жазыкбай провел двусторонние встречи с Генеральным директором государственной службы и постоянным секретарем кабинета министров Великобритании Кэтрин Литтл, государственным секретарем Канцелярии правительства Эстонии Таймаром Петеркопом, председателем Канцелярии государственной службы Монголии Цэдэвсурэн Лхагва, в результате которых достигнута договоренность о взаимном обмене опытом по вопросам развития государственной службы и ее цифровизации.