Председатель АДГС принял участие в международном семинаре по вопросам отбора и оценки персонала госслужбы

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Айман Аманжолова
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Председатель Агентства по делам государственной службы Дархан Жазыкбай принял участие в международном семинаре «Компетентностный отбор и оценка эффективности персонала на государственной службе» в Баку, организованном Государственным экзаменационным центром Азербайджанской Республики

Фото: пресс-служба АДГС РК

В семинаре по обмену опытом и обсуждению стратегических современных HR практик на государственной службе приняли участие руководители уполномоченных органов в сфере государственной службы Азербайджана, Боснии и Герцеговины, Грузии, Кыргызстана, Северной Македонии, Таджикистана, Турции, Узбекистана, а также руководство Астанинского хаба в сфере государственной службы и зарубежные эксперты.

​Дархан Жазыкбай проинформировал зарубежных коллег о мерах по трансформации государственной службы Казахстана, направленной на формирование «человекоцентричного» и сервисного госаппарата.

​«В рамках реформ главы государства Касым-Жомарта Токаева по построению Справедливого Казахстана основным ориентиром является обеспечение равных возможностей для каждого гражданина страны. В этой связи, нами проводится работа по формированию гибридной модели государственной службы с элементами карьерной и позиционной моделей», - сказал председатель Агентства.

​Он обратил внимание, что гибридная модель предусматривает упрощение требований при поступлении на госслужбу и «выхода» из нее, цифровизацию процессов отбора и управления персоналом на базе системы «е-Qyzmet», внедрение HR-инструментов и развитие стратегического управления человеческими ресурсами, привлечение квалифицированных кадров и талантливой молодежи.

​Отмечено внедрение новой автоматизированной системы оценки деятельности государственных служащих в Казахстане. Так, в настоящее время эффективность руководителей оценивается на основе достижения ключевых целевых индикаторов, а сотрудники проходят оценку по методу ранжирования, основанного на качестве выполнения функциональных обязанностей, соблюдения сроков, самостоятельности и инициативности, трудовой дисциплины.

​Страны-участники семинара обсудили передовые практики отбора и оценки компетенций на государственной службе, подчеркнув значимость применения современных HR-инструментов для повышения эффективности госаппарата.

​Особый интерес у участников семинара вызвал опыт Казахстана. К примеру, представители Боснии и Герцеговины выразили заинтересованность в изучении опыта по использованию системы «e-Qyzmet». В свою очередь, Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики учли опыт Ассессмент центра Казахстана при разработке своей системы оценивания.

​В рамках мероприятия председатель АДГС Дархан Жазыкбай посетил Государственный экзаменационный центр Азербайджанской Республики, осуществляющий подбор кадров на государственную службу, а также ознакомился с деятельностью центра оказания госуслуг ASAN, направленного на обеспечение нового формата взаимодействия госслужащих и граждан с использованием современных цифровых технологий.

#заседание #АДГС #Жазыкбай

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