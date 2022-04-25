Председатель Сената встретился с Вице-Спикером Парламентской Ассамблеи ОБСЕ

Председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев встретился с Заместителем Председателя Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, Специальным представителем ПА ОБСЕ по Центральной Азии Пиа Каумой.

В ходе беседы стороны обсудили состояние и перспективы дальнейшего развития конструктивного сотрудничества между Сенатом Парламента Казахстана и Парламентской Ассамблеей ОБСЕ.

«Убежден, что Парламентская Ассамблея имеет реальную возможность принимать участие в решении актуальных вопросов безопасности и сотрудничества на всем пространстве ОБСЕ. Казахстанские парламентарии на постоянной основе принимают участие в сессиях ПА ОБСЕ, работе её Комитетов, а также в составе наблюдательных миссий и заинтересованы в дальнейшем развитии конструктивного диалога со своими коллегами», - сказал Маулен Ашимбаев.

Пиа Каума также выразила заинтересованность в укреплении сотрудничества в разных направлениях, включая сферы защиты прав человека, демократии, верховенства закона. Одна из ключевых задач этого визита, отметила вице-спикер ПА ОБСЕ – это более детальное ознакомление с реформами, реализуемыми в нашей стране.

В этой связи Маулен Ашимбаев рассказал высокому гостю о системной модернизации и реформах Главы государства в общественно-политической сфере.

«Выдвинутые инициативы кардинально трансформируют действующую политическую систему страны в сторону ее большей открытости, подотчетности и эффективности. В связи с этим перед Сенатом стоят масштабные задачи по качественному и своевременному законодательному обеспечению всех инициатив Главы государства. Все законы будут приниматься после предварительных обсуждений с экспертами и общественностью, с учётом мнения наших граждан», - сказал Маулен Ашимбаев.

В ходе беседе стороны также затронули темы январских событий, обсудили ситуацию в Украине и Афганистане.