Предстоит масштабная работа Статьи 662 Юлия МАГЕР, Рысты АЛИБЕКОВА

В ходе заседания были рассмотрены практические аспекты 100 конкретных шагов по реализации предложенных Главой государства пяти институциональных реформ. Обращаясь к членам Правительства, Президент обозначил ряд конкретных задач по каждому направлению указанных реформ.



Формирование современного, профессионального и автономного государственного аппарата, как напомнил Нурсултан Назарбаев, было определено в качестве первой реформы. Это подразумевает переход на карьерную модель государственной службы, на должности в госаппарате должны отбираться только самые честные, талантливые и квалифицированные. Будут внедрены новые тесты для оценки личных и профессиональных качеств, управленческих навыков каждого кандидата на государственную службу. Вместе с тем будут пересмотрены и подходы к формированию заработной платы, которая будет во многом зависеть от результатов работы.



Как подчеркнул Глава государства, Агентство по делам государственной службы и противодействию коррупции должно стать единым рекрутинговым центром, который будет вести подбор кадров для всего госаппарата.



Следующая реформа – обеспечение верховенства закона. Как подчеркнул Президент, соблюдение принципа справедливости, равенства всех перед законом является основой процветающего государства, залогом экономического роста – это доказывает весь мировой опыт.



Говоря о важнейших моментах, затрагивающих эту реформу, Глава государства упомянул о необходимости ужесточения квалификационных требований к кандидатам на судейские должности на основе компетенций, необходимых именно в судейской деятельности. Рассказал, что будут созданы структуры и приняты законы в сфере инвестиционных споров и международного арбитража.



Отдельное внимание было уделено вопросам повышения эффективности правоохранительных органов. В частности, Нурсултан Назарбаев отметил необходимость создания местной полицейской службы, подотчетной­ местному сообществу.



– Она будет отвечать за охрану общественного порядка, противодействие бытовой преступности и деятельность дорожно-патрульной службы. Именно эта служба в тес­ном сотрудничестве с местным сообществом должна обеспечить режим «нулевой» терпимости к мелким правонарушениям, – сказал Президент.



Кроме того, говорилось о том, что следует создать систему общественных советов по рассмотрению жалоб граждан на действия полиции.

Индустриализация и экономичес­кий рост, основанный на диверсификации, – третье направление предложенных Главой государства институциональных реформ. Оно охватывает широкий спектр экономических отношений, начиная от природных ресурсов и заканчивая естественными монополиями.



Говоря о приоритетах работы здесь, Президент в первую очередь затронул вопросы землепользования. Он напомнил, что устаревшее неэффективное регулирование земельных отношений ограничивает потенциал земли как фактора производства. В связи с этим Глава государства обратил внимание на значимость начала приватизации земель сельхозназначения, причем важно передавать угодья только тем, кто имеет необходимый опыт и средства для того, чтобы нормально работать на этой земле, бережно и результативно использовать ее по назначению. Как подчеркнул Нурсултан Назарбаев, каждый метр земли должен использоваться рационально и государство должно наладить за этим постоянный мониторинг.



Другой важный момент – реформирование налоговой системы. В частности, на заседании Глава государства говорил о радикальном изменении механизма сбора налогов, а также отметил, что необходимо детально изучить вопрос введения налога с продаж вместо сложного и непрозрачного НДС.



Кроме того, Президент акцентировал внимание на вопросах пересмотра политики в области электроэнергетики, внесения изменений в строительной сфере, совершенствования таможенных процедур и торговой политики в рамках Евразийского экономического союза.

Что касается дальнейшей реализации программы индустриализации, то ее Глава государства назвал одним из ключевых направлений диверсификации, повышения производительности нашей экономики. Он подчеркнул, что в предстоящую пятилетку необходимо сфокусироваться на реализации конкретных проектов, чтобы создать как минимум 3–4 экспортных казахстанских бренда.



Отмечалось также, что Правительству необходимо провести работу по привлечению в Казахстан 10 транснациональных компаний именно в сфере перерабатывающей промышленности и в первую очередь – в сельскохозяйственный сектор. Плюс говорилось о перспективах создания совместных предприятий с якорными инвесторами (по опыту "Эйр-Астана") в таких сферах, как туризм, электроэнергетика, управление транспортной инфраструктурой, аграрный сектор.



Особое внимание, подчеркнул Президент, необходимо уделить вопросам внедрения инноваций в производство. Правительству было поручено немедленно начать разработку проекта закона о коммерциализации науки.



Нурсултан Назарбаев также подчеркнул, что Казахстану следует интегрироваться в международные транспортно-коммуникационные потоки.



– Должен быть создан мультимодальный, высокоскоростной "Евразийский трансконтинентальный коридор". Он интегрирует воздушное, морское, железнодорожное и автомобильное сообщение. Евразийский коридор пройдет по двум направлениям. Первое – через территорию Казахстана, России и далее в Европу. Второе – через территорию Казахстана от Хоргоса до порта Актау, далее по Каспийскому морю и Кавказ в Европу и на юг через Иран и Персидский залив. В рамках проекта необходимо построить новую железнодорожную линию по всей территории Казахстана до морского порта Актау, – сказал Глава государства.



Кроме того, Президент отметил важность укрепления национальных ценностей и патриотизма в сознании подрастающего поколения.



– Культура в этом вопросе может сыграть большую роль. Необходимо запустить проект "Большая страна – большая семья", в рамках которого будут созданы кинофильмы, сериалы и передачи об истории страны, казахстанской культуре, современной жизни страны, – подчеркнул Нурсултан Назарбаев.



Касаясь развития туризма, Глава государства напомнил, что обозначены точки роста, к примеру, горный туризм в Алматы, Боровская зона. Будут организованы туристические маршруты и этнодеревни. Культурная инфраструктура станет доступной для всех казахстанцев.



– Следует продумать, как в школьные стандарты внедрить ценности Мәңгілік Ел, чтобы казахстанцы чувствовали себя гражданами единой большой страны, – предложил Лидер нации.



По направлению создания транспарентного подотчетного государства, по словам Главы государства, необходимо перейти от ручного управления к управлению по результатам. В основе этого метода лежит простая и понятная иерархия целей и индикаторов работы государственного аппарата.



В связи с этим Президент сообщил, что перед Правительством будут ставиться порядка 5–6 ключевых индикаторов.



– В свою очередь, оно будет определять для каждого министра и акима по 2–3 конкретных показателя. Контроль будет осуществляться только на основе достижения целевых индикаторов. Промежуточный контроль и лишние поручения необходимо устранить, предоставив госорганам больше свободы. Они станут более самостоятельными в своей деятельности, но при этом более ответственными и подотчетными, – заметил Нурсултан Назарбаев.



При этом планируется сократить количество государственных программ, отказаться от отраслевых программ, важные моменты которых предлагается включить в стратегические планы. Управление по результатам позволит выстроить новую систему оценки работы государственного аппарата. Будет законодательно закреплен доступ к публичной информации, госорганы будут регулярно отчитываться перед населением.



Нурсултан Назарбаев отметил необходимость усиления роли общественных советов при государственных органах и акиматах.

– Они в обязательном порядке будут участвовать в обсуждении выполнения стратегических планов и программ развития территорий, принимать участие в определении бюджетов на местах, проектов нормативных правовых актов, затрагивающих права и свободы граждан, проектов программных документов, – уточнил Глава государства.



Президент также предложил рассмотреть возможность создания государственной корпорации «Правительство для граждан», которая станет единым провайдером государственных услуг.



В завершение выступления Глава государства подчеркнул, что всю обозначенную работу следует провести в короткие сроки.



– Предстоит масштабная работа, которая требует обширных знаний, изучения международного опыта, – подчеркнул Нурсултан Назарбаев. – Ее выполнение позволит поднять нашу страну на новый уровень. Население ожидает от нас дальнейших шагов. Для этого каждый из вас обладает необходимыми знаниями, опытом и компетенцией. Необходимо оправдать возложенные на нас надежды.



В своем выступлении на заседании Премьер-Министр Карим Масимов отметил, что переназначение членов Кабинета дает возможность Правительству незамедлительно приступить к исполнению всех поручений.



– В соответствии с Вашим указанием дано поручение всем соответствующим министерствам и ведомствам о подготовке программы действий на ближайшие три месяца, для того чтобы исполнить обозначенные задачи с учетом Вашей инаугурационной речи, принятых программ и данных Вами установок. В обозначенные сроки, до конца июня, мы внесем на Ваше рассмотрение предложения по продолжению реформ и исполнению поручений, – заверил Премьер-Министр.



Кроме того, члены Правительства, руководители государственных органов и национальных компаний высказали свои мнения касательно практических вопросов реализации пяти институциональных реформ.



