Предстоящий референдум обсудили сенаторы с преподавателями университетов города Алматы

Депутаты Сената Парламента Республики Казахстан Бакытжан Жумагулов, Динар Нокетаева, Султанбек Макежанов встретились с профессорско-преподавательским составом университетов «Туран», «Satbayev University» и Казахстанского инженерно-технологического университета, где они подробно проинформировали их о предстоящем референдуме и изменениях в Конституцию.

В своем выступлении Бакытжан Жумагулов отметил важность участия в референдуме каждого казахстанца, так как конституционная реформа затрагивает все сферы жизни граждан и несёт положительные изменения в дальнейшее укрепление страны.

«По Конституции Республика Казахстан является демократическим, светским, унитарным и социально-правовым государством, с президентской формой правления. Высшими ценностями государства являются человек, его жизнь, права и свободы. В истории независимого Казахстана референдум проводился лишь один раз – в 1995 году, когда принималась действующая Конституция», - отметил сенатор Бакытжан Жумагулов.

Вместе с тем, сенатор Султанбек Макежанов в своем выступлении отметил, что Глава государства значительное внимание уделяет вопросам регионального развития, совершенствования работы местных исполнительных органов и развитию местного самоуправления.

«Согласно вносимым изменениям, реализация механизма избрания акимов на альтернативной основе усиливает роль и влияние маслихатов, позволит лучшим образом учитывать интересы местного населения при принятии кадровых решений, повысит уровень взаимодействия между населением и государственными органами», - сказал Султанбек Макежанов.

Кроме того, депутаты ответили на актуальные вопросы преподавателей, в частности депутат Динар Нукетаева рассказала им о направлениях интернационализации в сфере высшего образования и планировании введения специалистов профориентологов в школах.