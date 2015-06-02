Прекрасно учить, чтобы качественно лечить

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Наталья ВАЛУЙСКАЯ, Алматы
Об этом говорили ведущие отечественные академики и профессора из СНГ и стран дальнего зарубежья, представители Независимого казахстанского агентства по обеспечению качества в образовании (НКАОКО), клинических баз и партнеры-спонсоры на дискуссионной площадке V Научно-практической конференции «Модель медицинского образования КазНМУ: достижения и перспективы».
Участники традиционной майской встречи собрались в театре Concordia Казахского национального медицинского университета им. С. Асфендия­рова. Они обсудили вопросы подготовки конкурентоспособного выпускника и роль преподавателя в реа­лизации Модели медицинского образования. А также поделились опытом оптимизации профессио­нального становления, саморазвития обу­чающихся и преподавателей. Рассматривались также вопросы дальнейшего развития исследовательской, правовой и коммуникативной компетенции у студентов-медиков, проблемы совершенствования менеджмента образовательного процесса.
В приветственном слове вице-министра образования и науки РК Такира Балыкбаева прозвучала мысль, что модернизация высшего профессионального образования рассматривается как один из важных вопросов образовательной политики. С поздравительной речью выступил президент Ассоциации вузов Казахстана Рахман Алшанов. Он отметил плодотворный многолетний труд и выдающиеся успехи в подготовке учебников для вузов сотрудников университета и вручил им медали имени А. Байтурсынова.
О состоянии, проблемах и перспективах развития образования КазНМУ рассказал ректор вуза Айкан Аканов. Он заметил, что университет пошел по пути создания Модели медицинского образования, которая успешно реализуется с 2009 года и полностью внедрена на уровне бакалавриата с учетом кредитной технологии обучения. При этом главной остается задача не потерять накопленный потенциал, сберечь все лучшее, повысить качество подготовки специалистов.
– Глава государства в программе «100 конкретных шагов» ставит конкретные задачи, в том числе поэтапное расширение академической, управленческой самостоятельности вузов, – сказал он. – КазНМУ за последнее время достиг хороших показателей: выпускники вуза нарасхват, 96% трудоустроено. Мы создали инновационные школы, центры. Нам нужна академическая управленческая самостоятельность с учетом опыта Назарбаев Университета – вуза мирового класса. И рынок труда в системе здравоохранения, на который мы работаем, должен пережить радикальные перемены. Вновь и вновь мы говорим, что талант ученых и преподавателей, новые идеи и знания – вот фундамент, на который должна опираться Модель медицинского образования, а работники вуза должны думать международными категориями. В прошлом году мы определили 5 основных направлений в области развития: качество образования, компетентные педагогические кадры, клиническая работа кафедр, наука и научный потенциал и меж­дународное сотрудничество. Взяли за основу триединство – образование, наука, практика. За последние 3 года почти 100% преподавателей охвачено всеми видами обучения: чтобы догнать паровоз под названием «мировое здравоохранение», наши преподаватели должны непрерывно повышать свой профессиональный уровень.
К участникам встречи обратился президент Казахской академии питания, заслуженный деятель РК Торегельды Шарманов. Он подчеркнул, что за последние 5 лет КазНМУ стал лицом обновленного университета, достиг высокого уровня и международного признания. Точные науки не могут развиваться без приложения медицины, поэтому и ответственность медиков-педагогов чрезвычайно высока.
Об особенностях модернизации учебного процесса рассказал визитинг-профессор КазНМУ, известный тестолог, доктор педагогических наук из России Вадим Аванесов.
– Мы пытаемся учить не столько словами, сколько текстами, – сказал он. – Поскольку тексты всегда адекватны времени, учим преподавателя делать так называемые квантованные учебные тексты с заданиями в тестовой форме. Они понятны, дают материал малыми порциями, и студент легко его усваивает, самостоятельно проверяет. Этот метод рассчитан на компьютерные формы обучения. Другое направление – издание электронного учебника с проверочным материалом. Главной оценкой становится количество выполненных заданий. Мы используем примерно тысячу компьютерных заданий в тестовой форме, ответы на которые с большей долей уверенности могут свидетельствовать, что студент овладел курсом. В данном случае речь идет о технологизации учебного процесса, что создаст хорошую, современную педагогическую базу для развития образования.
В рамках конференции были проведены постерные и WEB-сессии на тему формирования клинического мышления и механизмов развития, повышения качества образовательного процесса. Конференция завершилась ежегодным студенческим весенним балом на площади Гиппократа КазНМУ.

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