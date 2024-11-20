Олжас Бектенов провел заседание Высшей научно-технической комиссии

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Заседание прошло в обновленном составе комиссии: с участием руководства ведущих научно-исследовательских институтов, вузов, крупных промышленных предприятий и профильных министерств.

Главе правительства доложили о принятых мерах по переформатированию работы комиссии с акцентом на взаимодействие ученых и бизнеса в рамках реализации задач, обозначенных в послании президента.

Комиссии представлен план научно-технических работ на 2025-2027 годы с учетом ранее данных поручений, направленных на интеграцию отечественной науки с реальным сектором экономики. На рассмотрение комиссии поступило 653 предложения по научно-техническим заданиям, из которых одобрено выделение средств на проведение 113 научно-технических заданий на 2025–2027 годы по приоритетным для экономики направлениям. Среди них экология, окружающая среда и рациональное природопользование; энергия, передовые материалы и транспорт; передовое производство, цифровые и космические технологии; биологическая безопасность и др.

Кроме того, в рамках достижения целей, поставленных главой государства на первом форуме работников сельского хозяйства, по развитию агронауки одобрены научно-технические работы по устойчивому развитию агропромышленного комплекса. В частности, по повышению производительности молочной отрасли, совершенствованию методов земледелия и растениеводства, а также развитию экологически чистых производств; изучению молекулярно-генетических закономерностей формирования хозяйственно ценных признаков и биологических особенностей основных сельскохозяйственных культур; подходы для устойчивого развития плодоовощеводства; обеспечение ветеринарного благополучия и др.

Поддержка указанным проектам оказывается через гранты, программно-целевое финансирование и привлечение частных инвесторов в соответствии с нормами принятого в текущем году Закона «О науке и технологической политике».

В ходе заседания также были представлены результаты совместной работы отечественных ученых с Корпорацией «Казахмыс», ERG, НАК «Казатомпром».

«На сегодняшний день проведено 6 крупных хакатонов со всеми крупными предприятиями горно-металлургической отрасли. Приняли участие порядка 200 ученых почти из 30 научно-исследовательских институтов и вузов. По итогам сформулировано порядка 80 научно-технических заданий. На заседание комиссии мы выносим 11 конкретных проектов. Таким образом 10% всех научно-технических заданий в этом году — это уже по итогам реальной работы с крупными предприятиями. Очень важно, что в работу включается обновленная Национальная академия наук при Президенте. Анализ и экспертизу научно-технического задания также проводит Академия наук. Все эти задания прошли очень строгий отбор», — доложил Саясат Нурбек.

По аналогии ведутся работы с портфельными компаниями АО «Самрук Казына». «Казахмыс» будет профинансировано 4 проекта: по очистке шахтных вод с целью их использования на производстве, в сельском хозяйстве; разработке инновационных и экологически безопасных методов переработки металлургического шлака; повышению доизвлечения свободного золота и золотосодержащих минералов из медных руд; автоматизации и оптимизации процесса обогащения руды с использованием технологий ИИ.

АО «НАК «Казатомпром» отобраны 2 проекта для совместной реализации: по разработке экологически устойчивых методов повышения эффективности извлечения и подземного скважинного выщелачивания урана.

ERG готовы профинансировать реализацию 5 научно-технических задач, среди которых разработка и испытание комплекса технологий для эффективного извлечения скандия и других ценных компонентов из глубокозалегающих бокситовых руд; инновационные и экологически безопасные методы переработки ископаемых; разработка эффективных и экономически целесообразных технологий снижения влажности бокситов на этапе добычи; разработка влагоудерживающих материалов для решения проблем избыточной влаги бокситовых руд и их транспортировки в условиях высокой влажности воздуха.

Премьер обозначил важность данных проектов для усиления промышленного потенциала страны и отметил ряд приоритетных направлений работы ВНТК.

«Нам нужно решать практические задачи и выходить на конкретные решения, позволяющие поднять производительность отраслей, эффективность экономики. Это ключевые направления, над которыми нужно работать. Необходимо поддерживать научно-инновационную деятельность малого и среднего бизнеса с привязкой к якорным проектам крупных предприятий. Ряд наших крупных предприятий заинтересовались таким видом сотрудничества и совместно с Миннауки провели качественную работу по разработке научно-технических заданий. Мы должны видеть практические результаты применения научных исследований», — подчеркнул Олжас Бектенов.

Поручено разработать механизмы регулирования научно-технологической политики в системе «центр-регион-предприятия», предусмотреть соответствующий индикатор по науке в планах развития регионов. Это даст новый стимул развитию экономики регионов. Руководитель правительства обратил внимание бизнеса на расширение взаимодействия с казахстанскими учеными в рамках проектов, реализуемых с привлечением зарубежных институтов. Обмен опытом важен для дальнейшего развития отечественной научной отрасли.

Отраслевым министерствам совместно с крупным бизнесом поручено определить технологические задачи для развития прикладной науки на отраслевых научно-технологических советах. Министерствам нацэкономики, финансов, науки и агентству по стратегическому планированию – разработать индикаторы региональных показателей выпуска продукции с научным содержанием. Министерству науки совместно с НПП «Атамекен» – усилить работу по внедрению новых механизмов взаимодействия науки и бизнеса.