Премьер-министр прибыл в Костанай

Премьер-министр зачитал депутатам письмо президента РК о внесении на рассмотрение двух кандидатур на должность акима области.

Фото пресс-службы премьер-министра РК

Премьер-министр РК Алихан Смаилов прибыл с рабочей поездкой в город Костанай, где принял участие в собрании депутатов маслихатов всех уровней Костанайской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Правительства РК.

В ходе заседания премьер-министр зачитал депутатам письмо президента РК о внесении на рассмотрение двух кандидатур на должность акима области – Кумара Аксакалова и Аслана Жаныспаева.

По результатам открытого голосования из 244 депутатов 192 поддержали кандидатуру Кумара Акскалова, 52 депутата проголосовали за Аслана Жаныспаева.