Уборку урожая и экспорт зерна обсудили в правительстве

Как решаются проблемы фермеров, препятствующие бесперебойной уборке урожая, обсудили в правительстве на очередном заседании оперативного штаба по осенним полевым работам под председательством вице-премьера Серика Жумангарина, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В ходе заседания был положительно решен вопрос обеспечения зерносушильных агрегатов необходимым объемом сжиженного газа по доступной цене. Акиматы шести регионов, где имеются сушильные агрегаты на жидком топливе, снизили объемы потребности с прежних 21,5 тыс. тонн до 19,3 тыс. тонн. При уже выделенных Минэнерго 5,5 тыс. тонн по сниженной стоимости оставшийся объем в 14 тыс. тонн будет приобретен по коммерческой цене у производителя. Удешевление топлива для фермеров производится за счет государства.

В настоящее время во все шесть регионов ведутся поставки сжиженного газа для сушилок. Отгрузка дизельного топлива на осенне-полевые работы идет по графику: на 16 сентября отгружено более 209,6 тыс. тонн, или 59% от плана.

Вывезти зерно прошлого урожая с элеваторов для приемки нового – такая задача ставилась перед Продкорпорацией перед началом массовой уборки. Председатель правления АО НК «Продкорпорация» Асылхан Джувашев проинформировал о том, что за август–сентябрь планировалось вывезти 1,5 млн тонн зерна, из них отправлено 736 тыс. тонн. Собственные запасы Продкорпорации составляют более 300 тыс. тонн, объемы частных владельцев – более 734 тыс. тонн.

КТЖ ожидает массовые отгрузки зерна с 20 сентября, на эти цели в стране готовы порядка 12 тысяч зерновозов. Как отметил управляющий директор АО «НК «КТЖ» Бауыржан Урынбасаров, из общего числа вагонов около 6 тыс. готовы обеспечить транспортировку зерна на экспорт в направлении портов Черного и Балтийского морей.

За 8 месяцев т.г. года отмечается активная динамика роста экспорта зерна в страны Центральной Азии – 2,5 млн тонн (1,8 млн тонн направлено в Узбекистан, 600 тыс. тонн – в Таджикистан, 100 тыс. тонн – в Туркменистан и Кыргызстан).

«За 12 дней сентября в страны Центральной Азии отгрузили 132 тыс. тонн – это в 2,5 раза больше, чем в сентябре 2023 года. До конца месяца объем отгрузки зерна составит порядка 250 тыс. тонн», — отметил управляющий директор АО «НК «КТЖ» Бауыржан Урынбасаров

В Китай экспорт зерна за 8 месяцев 2024 года составил 1,1 млн тонн. Основной объем вывозится в контейнерах – 666,4 тыс. тонн. В текущем году в два раза, до 229 тыс. тонн вырос объем перевозок в крытых вагонах, где зерно упаковано в мешки. Практически на уровне прошлого года остался объем перевозок в зерновозах – 247,5 тыс. тонн (96% к прошлому году).

На 70% выросли поставки продуктов перемола зерна в Китай – 494,1 тыс. тонн за 8 месяцев 2024 года (290,3 тыс. тонн в 2023-м). Перевозка осуществляется в основном в контейнерах.

По состоянию на 16 сентября в Казахстане убрано 7,4 тыс. га площадей (44%), средняя урожайность составляет 14,6 центнеров с га, намолочено 10,8 млн тонн зерна. На элеваторы поступило 1,5 млн тонн зерна.

По итогам заседания Серик Жумангарин поручил акиматам и курирующим госорганам не допускать завышения тарифов и ущемления интересов сельхозпроизводителей при приемке зерна.