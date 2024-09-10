Изменятся ли правила изъятия пенсионных накоплений, ответила глава Минтруда

По её словам, новых ограничений не планируется

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Министр труда и социальной защиты населения РК Светлана Жакупова во время заседания правительства ответила на вопрос об изменении правил по изъятию пенсионных накоплений. Она заверила, что новых ограничений не планируется, передает Kazpravda.kz

Министр отметила, что во втором полугодии казахстанцы также стабильно изымают излишки своих пенсионных накоплений, однако их темпы ниже уровня 2023 года.