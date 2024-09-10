Изменятся ли правила изъятия пенсионных накоплений, ответила глава Минтруда

Правительство , Пенсионные новости
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Венера Баталова
корреспондент

По её словам, новых ограничений не планируется

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Министр труда и социальной защиты населения РК Светлана Жакупова во время заседания правительства ответила на вопрос об изменении правил по изъятию пенсионных накоплений. Она заверила, что новых ограничений не планируется, передает Kazpravda.kz

Министр отметила, что во втором полугодии казахстанцы также стабильно изымают излишки своих пенсионных накоплений, однако их темпы ниже уровня 2023 года.

«При этом никаких реформ в части введения запрета на лечение в стоматологии или на улучшение жилищных условий нет», - уточнила Светлана Жакупова.

#накопления #изъятие #пенсионные #излишки

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