Бектенов высказался о качестве подготовки кадров для рабочих профессий

Он обозначил ключевые задачи для работы в этом направлении

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На заседании правительства премьер-министр Олжас Бектенов отметил недостаточность принимаемых мер по повышению качества подготовки кадров для рабочих профессий, передает Kazpravda.kz

Он обозначил ключевые задачи для работы в данном направлении.

«Нужно активно внедрять международные отраслевые стандарты и сертификацию. Для этого министерству просвещения необходимо провести независимую оценку качества работы, завершить профилизацию и ранжирование колледжей с определением технологических лидеров», – подчеркнул Бектенов, акцентировав внимание также на преемственности между образовательными программами университетов и колледжей и дуальном обучении.

Премьер также отметил эффективные решения в сфере ТиПО за последние годы, среди которых бесплатное обучение в колледжах по рабочим профессиям, рост стипендий студентов на 50%, увеличение объема госзаказа на подготовку кадров.

Так, ранее за счет бюджета в колледжи поступали порядка 93 тыс. студентов ежегодно – в 2024 году их число выросло до 142,5 тыс.