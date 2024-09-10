Бектенов высказался о качестве подготовки кадров для рабочих профессий

Правительство , Образование
73
Венера Баталова
корреспондент

Он обозначил ключевые задачи для работы в этом направлении

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На заседании правительства премьер-министр Олжас Бектенов отметил недостаточность принимаемых мер по повышению качества подготовки кадров для рабочих профессий, передает Kazpravda.kz 

Он обозначил ключевые задачи для работы в данном направлении.

 «Нужно активно внедрять международные отраслевые стандарты и сертификацию. Для этого министерству просвещения необходимо провести независимую оценку качества работы, завершить профилизацию и ранжирование колледжей с определением технологических лидеров», – подчеркнул Бектенов, акцентировав внимание также на преемственности между образовательными программами университетов и колледжей и дуальном обучении.

Премьер также отметил эффективные решения в сфере ТиПО за последние годы, среди которых бесплатное обучение в колледжах по рабочим профессиям, рост стипендий студентов на 50%, увеличение объема госзаказа на подготовку кадров.

Так, ранее за счет бюджета в колледжи поступали порядка 93 тыс. студентов ежегодно – в 2024 году их число выросло до 142,5 тыс.

#подготовка #Бектенов #рабочие #критика #профессии

Популярное

Все
Растущее энергопотребление свидетельствует об устойчивом росте экономики
На энергетической безопасности экономить... опасно
Стена обрушилась в одной из сельских школ
По подозрению в коррупции задержан районный аким в Алматинской области
Наказали за вывоз снега
Группа общественников побывала на экскурсии в учебном центре Института ядерной физики
Справедливость и юстиция имеют общий смысл
К новым достижениям через реформы в образовании
Без социальной активности невозможен социальный оптимизм
Развитие сильного Казахстана – в руках молодежи
За казахским языком – будущее
Разведчик, руководитель, патриот
Указ Главы государства
Указ Главы государства
Указ Главы государства
Железная ирония бумажных миров
Дружба начинается с музыки
Жечь глаголом
В селе Жанибек торжественно открыт этноаул «Жайлау»
Целители древностей
Атомная генерация снизит зависимость от импорта энергии
Снег ожидается в некоторых регионах Казахстана на выходных
Подушевое финансирование ДЮСШ внедрят в Казахстане
В АЭС – наше развитие, наше будущее!
На церемонии открытия Всемирных игр кочевников будет аншлаг
«Астана» победила и теперь ждет в гости лондонский «Челси»
Акмолинские аграрии приступили к уборке урожая
Не нужно путать атомную бомбу и мирный атом!
Жителям Атбасара вручили ключи от квартир
Костанайская область одной из первых завершила строительство домов для пострадавших
Водоканалы соберут под одной крышей
Семьям горняков окажут помощь
Совещаются молодые атомщики
Быть первым трудно, но интересно!
Токаев принял нового министра
Задержан замглавы Нацгвардии Константин Воронкин
Более 350 тысяч первоклашек сели за парты
Онкологи нацелены повысить качество медицинской помощи
Вопросы инвестиционного сотрудничества обсудили Казахстан и Иордания
Перезагрузить систему распределения финансирования науки
Кайрату Сатыбалды смягчили приговор
Круглосуточную охрану приставили к дому девочки, попавшей в секс-рабство в Кызылорде
Премьер Индии призвал Украину и Россию к переговорам
Рыбалка закончилась трагедией
Казахстанцы собрали 140 млн тенге для впавшего в кому солдата-срочника
Автобус – не вертолет. Местные власти отстранили от работы перевозчика, обвинив его в саботаже
«Лучший педагог»: стартовал прием заявок на конкурс в столице
Тенге незначительно подешевел к доллару за неделю
Масштабный марафон «SARYARQA RUN» пройдет ко Дню Конституции в Астане
Быть или не быть АЭС – решим всей страной
Есть время и возможность подготовить атомщиков
Не использовавшийся по целевому назначению участок в Шымкенте вернули государству
В Великобритании начались испытания РНК-вакцины от рака лёгких
Посвященная наследию кочевников выставка открылась в Астане
Нарколаборатория по производству «синтетики» ликвидирована в Алматинской области
Доля дистанционно работающих казахстанцев остаётся крайне небольшой
Стали известны обладатели государственных грантов в магистратуру
Казахстан приложит все усилия для соблюдения своих обязательств перед ОПЕК
До начала ВИК-2024 остаются считанные дни
Культурная волна набирает силу

Читайте также

Ревизию мер поддержки предпринимательства проведут в РК
Мобильные группы организовали во всех регионах РК после мас…
В пяти школах Астаны открыли кабинеты поддержки инклюзии
В пяти школах Астаны открыли кабинеты поддержки инклюзии

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]