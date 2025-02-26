Премьер: Необходимо сократить расходы, лишние структуры через цифровизацию

Госуслуги,Правительство
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На заседании правительства премьер-министр Олжас Бектенов подчеркнул необходимость сокращения излишних расходов в деятельности Министерства юстиции,  передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства

Он отметил, что оптимизация затрат должна осуществляться через внедрение цифровых технологий. Данный подход направлен на повышение эффективности работы министерства.

«Я полностью поддерживаю новые подходы, которые вы отметили. Необходимо сократить избыточные расходы, лишние структуры через цифровизацию. В результате эффективность государственного аппарата в целом повысится. Это касается всех государственных органов», - отметил премьер-министр.

Олжас Бектенов также поручил ускорить внедрение чат-бота для автоматизации процесса юридического консультирования граждан. Он отметил важность развития правового просвещения.

«Каждому гражданину должен быть обеспечен доступ к необходимой правовой информации, причем в максимально понятном формате. Надо и далее развивать, и модернизировать информационные системы «Әділет», Эталонный контрольный банк, «E-ZanKomegi» и «eOtinish».

В «E-ZanKomegi» уже зарегистрировано почти 2 тыс. адвокатов и юридических консультантов. В этой системе работают видеоконсультации, которые предоставляют гражданам круглосуточную правовую поддержку. Необходимо ускорить внедрение чат-бота, чтобы автоматизировать процесс консультирования», – подчеркнул Олжас Бектенов.

Ранее министр юстиции Ерлан Сарсембаев сообщил, что намерен оптимизировать деятельность своих территориальных подразделений. Работа в данном направлении будет проводиться с учетом поручения главы государства о тотальной цифровизации с использованием технологий искусственного интеллекта и построения самодостаточной цифровой экосистемы.

В настоящее время продолжается развитие упрощенного производства через Робота судебного исполнителя. Планируется расширить сумму взыскания через Робота с 20 до 40 МРП, что увеличит экономию гражданам собственных средств. Кроме того, ведется процесс совершенствования механизма оказания юридических услуг гражданам, методик проведения судебно-экспертной деятельности, повышения качества разрабатываемых законопроектов. По словам министра юстиции, принятие этих мер позволит повысить качество оказания услуг, а также эффективность работы территориальных органов.

#оптимизация #Правительство #цифровизация

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