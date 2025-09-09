На заседании Правительства о мерах по реализации Послания Президента-2025 Премьер-министр Олжас Бектенов поручил Министерству труда совместно с заинтересованными госорганами разработать единый стандарт мер социальной поддержки до 1 декабря, передает Kazpravda.kz
«Министерству труда совместно с заинтересованными государственными органами и акиматами необходимо до 1 декабря текущего года разработать единый стандарт мер социальной поддержки для всех регионов. Нужно упразднить все сомнительные и неэффективные социальные выплаты и пособия. В этом вопросе надо поставить точку. Мы будем принимать меры для сохранения социальной справедливости и снижения иждивенческих настроений. Задача Правительства – создать равные условия для всех. Граждане же должны стремиться работать и обеспечивать себя и свои семьи», — подчеркнул Олжас Бектенов.
Премьер-министр отметил, что для этого должны быть выстроены кардинально новые методы контроля и мониторинга госуслуг во всех сферах экономики путем глубокого внедрения цифровизации и технологий искусственного интеллекта.
В связи с этим Олжас Бектенов поручил совместно с Министерством цифровизации совместно до 1 ноября внедрить Единую цифровую платформу социальной сферы при Министерстве труда. Также государственным органам поручено обеспечить оперативное согласование законопроекта по внесению изменений и дополнений в Социальный кодекс, предусматривающего внедрение механизмов социального аудита.
Как сообщалось ранее, Президент отметил в своем Послании, что искусственно раздутые социальные льготы – это отвлечение огромных средств от реального развития.
«Близорукая, примиренческая социальная политика государства привела к появлению более ста разного рода льгот, выбиванием которых занимается отдельная категория граждан, так называемые «помогайки». До сих пор платим и оказываем медицинские услуги участникам конфликтов на территории бывшего СССР и за его пределами. СССР уже как 35 лет не существует, а ветераны молодеют и множатся. Нужно понимать, что государство не отказывается от выполнения своей базовой функции, но искусственно раздутые социальные льготы – это отвлечение огромных средств от реального развития, а именно от строительства школ, больниц, транспортной инфраструктуры и многого другого», - сказал Глава государства.