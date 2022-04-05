На заседании Правительства под председательством Премьер-министра РК Алихана Смаилова был рассмотрен вопрос развития массового спорта и формирования здорового образа жизни, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьера.

С докладами выступили министры культуры и спорта РК Даурен Абаев, здравоохранения — Ажар Гиният, акимы Мангистауской области Нурлан Ногаев, Северо-Казахстанской — Кумар Аксакалов, Актюбинской — Ондасын Уразалин.

В среднем по Казахстану почти 35% населения вовлечены в занятие спортом. Высокие показатели у Мангистауской, Атырауской и Акмолинской областей. Меньше всего занимающихся спортом в городах республиканского значения: Нур-Султане, Алматы и Шымкенте.

Премьер-министр РК отметил, что в 2025 году необходимо довести показатель занимающихся спортом до 50%. Достижение этого индикатора требует большой работы по популяризации здорового образа жизни и пользы спорта, профилактике заболеваемости, расширения спортивной инфраструктуры и, конечно, увеличения финансирования сферы массового спорта.

«В этих целях по поручению Главы государства с профессионального на массовый спорт переориентировано порядка 21 млрд тенге, из которых 6 млрд использованы для финансирования государственного спортивного заказа. Госзаказ предоставил возможность тысячам детей бесплатно заниматься в спортивных секциях. Расходы на посещение секций оплачиваются из бюджета. В прошлом году по республике такую возможность получили 162 тыс. детей. А в текущем году охват достигнет 275 тысяч», — проинформировал Алихан Смаилов.

Наиболее высокие показатели охвата госзаказом наблюдаются в городе Алматы и Алматинской области. Отстают пока Актюбинская и Северо-Казахстанская области.

По информации Министерства культуры и спорта, часть перенаправленных средств в объеме 4,9 млрд тг вложены в строительство и ремонт спортивной инфраструктуры.

В прошлом году по республике в эксплуатацию введен 41 физкультурно-оздоровительный комплекс, в том числе 32 - в районных центрах и селах. Решается вопрос обеспечения сел спортивными инструкторами. Только за 2021 год штатная должность спортивного инструктора введена в 1 833 опорных селах.

«В 2025 году в каждом опорном селе будет инструктор или тренер, ответственный за организацию спортивных мероприятий и секций. Принимаемые меры должны обеспечить благоприятные условия для занятия физкультурой и спортом для всех категорий граждан, независимо от их возраста, места проживания и доходов», — заверил Премьер-министр.

Стоит отметить, что массовый спорт является фундаментом спорта высших достижений. Увеличение количества занимающихся спортом детей приведет в целом к оздоровлению нации, к расширению числа желающих заниматься спортом профессионально, прославлять страну на международной арене. Видение, принципы и подходы по развитию массового спорта будут отражены в Концепции развития физкультуры и спорта до 2025 года.

В этой связи Алихан Смаилов поручил Министерству культуры и спорта совместно с Министерством образования и акиматами увеличить охват детей бесплатными спортивными секциями с выделением дополнительных средств из местного бюджета.

«Министерству культуры и спорта совместно с Министерством образования и акиматами до 1 июля принять план по строительству спортивной инфраструктуры в нуждающихся населенных пунктах», — сказал Премьер.

В свою очередь, Министерству здравоохранения совместно с министерствами нацэкономики, информации и акиматами поручено усилить меры по популяризации и формированию здорового образа жизни, профилактике заболеваемости.