Премьер посетил предприятия индустриальной зоны Алматы

Фото: пресс-служба правительства РК

Премьер-министр Олжас Бектенов в рамках рабочей поездки в Алматы посетил ряд предприятий на территории индустриальной зоны, на примере которых ознакомился с темпами привлечения инвестиций и локализации производства, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

На заводе «Ирригатор Казахстан» глава правительства осмотрел производство трубок по израильской технологии для капельного полива сельскохозяйственных культур с целью повышения урожайности и водосбережения. Запущенное в январе т. г. предприятие способно выпускать 270 млн метров продукции в год для садовых, ягодных, овощных и зерновых культур. Директор компании Мурат Акшалов доложил, что в проект привлечено свыше 770 млн тенге иностранных инвестиций от израильской компании METZERPLAS, что составляет почти треть от общей суммы проекта.

Олжас Бектенов подчеркнул важность проекта с учетом его нацеленности на водосбережение и поручил госорганам проработать вопрос загрузки предприятия на полную мощность, а также оказать содействие во взаимодействии с сельхозпредприятиями для налаживания сбыта. Отметим, что на сегодня рынок капельного орошения в Казахстане составляет 70 тыс. га.

С планами по углублению локализации и переходу на более сложные технологические процессы производства Олжас Бектенов ознакомился во время посещения предприятия Hyundai Trans Kazakhstan. Премьеру доложили о расширении и модернизации завода с увеличением площади до 40 тыс. кв. м и количества рабочих мест до 1700. Проект расширения стоимостью 16,4 млрд тенге реализован полностью за счет инвестора. Дополнительно предприятие инвестирует в модернизацию цехов сварки, окраски и сборки с целью увеличения мощностей мелкоузлового производства и перехода на полный цикл производства со сваркой и окраской новых моделей.

Основатель Astana Motors Нурлан Смагулов также сообщил о планах развития производственного кластера, в который кроме существующего завода Hyundai Trans Kazakhstan входят строящийся мультибрендовый завод с мощностью 90 тыс. легковых автомобилей в год (запуск планируется на 2025 год), три завода по производству автокомпонентов и логистический хаб. Общее количество рабочих мест превысит 6 тыс. человек.

Премьер-министр подчеркнул, что правительство продолжит меры по поддержке отечественного автопрома. В свою очередь бизнес должен постоянно развиваться и повышать локализацию.

На следующем объекте главе кабмина доложили о старте строительства нового логистического распределительного центра Wildberries площадью свыше 100 тыс. кв. м. Это один из двух реализуемых в нашей стране подобных проектов: второй центр появится в Астане. На текущем этапе в проект уже инвестировано 12,9 млрд тенге. Завершение строительных работ запланировано на 2 квартал 2025 года. Планируется создание 4 тыс. рабочих мест. Запуск логистического распределительного центра в Алматы позволит сократить расходы предпринимателей на логистику, расширить ассортимент и увеличить продажи. Это первый проект Wildberries подобного рода за пределами Российской Федерации.

В ходе рабочей поездки глава правительства также ознакомился с реализацией программы Малых промышленных парков города Алматы, функционирующих специально для поддержки субъектов малого предпринимательства. Олжас Бектенов посетил ТОО ALAESTATE. Данные производственные помещения, обеспеченные всеми видами коммуникаций, предоставлены в аренду на льготных условиях с возможностью последующего выкупа.

К примеру, кондитерская компания Qulpynai, стартовав с первоначальной площади аренды в 150 кв. м в 2016 году, сегодня запустила третий цех общей площадью 2 880 кв. м. Льготная арендная ставка позволила компании разрастись до 3 цехов и 17 магазинов, где работают свыше 500 человек. Производственная мощность всех цехов составляет более 900 тонн готовой продукции в год.

Всего в Алматы функционируют 11 малых промышленных парков, где работают 76 резидентов. Вложено 3,6 млрд тенге частных инвестиций, создано 914 рабочих мест. До 2026 года будут реализованы дополнительно 26 проектов. На сегодня свыше 250 субъектов МСБ уже изъявили желание стать резидентами промышленных парков.

Глава правительства отметил важность адресной работы акимата по поддержке бизнеса, реализующего проекты в приоритетных секторах экономики.