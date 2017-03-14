Премьер РК: Мы увлеклись строительством дворцов вместо обычных поликлиник

На заседании Правительства Премьер-министр Бакытжан Сагинтаев заявил, что необходимо пересмотреть санитарные нормы в процессе строительства объектов здравоохранения, напомнив о том, что раньше для организации поликлиник не требовалось строить отдельные здания, сообщает корреспондент Kazpravda.kz
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По мнению главы Правительства, строительство отдельных зданий для каждой поликлиники – это слишком дорогое для нынешнего бюджета удовольствие.
"Необходимо пересмотреть все санитарные нормы в процессе строительства объектов здравоохранения. У нас очень много таких непонятных норм, в результате которых строится не простая поликлиника, а целый дворец! В советское время все поликлиники находились на первых этажах высотных жилых домов. Мы же в последнее время увлеклись строительством огромных дворцов как минимум на 500 посещений, для строительства которых выделяется по 2 гектара земли! Этот вопрос необходимо пересмотреть, так как это очень дорогостоящая работа", – сказал Сагинтаев.
Также Премьер-министр заявил о готовности Правительства широко использовать проекты государственно-частного партнерства для строительства новых объектов.
"По поручению Президента на сегодня построено уже более тысячи объектов здравоохранения. Но население растет, старые здания мешают, согласно проведенному дополнительному анализу нам потребуется построить еще столько же. За счет только бюджета это практически невозможно, и здесь я поддерживаю представителя Азиатского банка развития о том, чтобы в частности широко использовать ГЧП-проекты", – добавил Сагинтаев.