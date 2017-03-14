Премьер РК: Мы увлеклись строительством дворцов вместо обычных поликлиник

Экономика
1052
Азамат Сыздыкбаев
На заседании Правительства Премьер-министр Бакытжан Сагинтаев заявил, что необходимо пересмотреть санитарные нормы в процессе строительства объектов здравоохранения, напомнив о том, что раньше для организации поликлиник не требовалось строить отдельные здания, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

По мнению главы Правительства, строительство отдельных зданий для каждой поликлиники – это слишком дорогое для нынешнего бюджета удовольствие.

"Необходимо пересмотреть все санитарные нормы в процессе строительства объектов здравоохранения. У нас очень много таких непонятных норм, в  результате которых строится не простая поликлиника, а целый дворец! В советское время все поликлиники находились на первых этажах высотных жилых домов. Мы же в последнее время увлеклись строительством огромных дворцов как минимум на 500 посещений, для строительства которых выделяется по 2 гектара земли! Этот вопрос необходимо пересмотреть, так как это очень дорогостоящая работа", – сказал Сагинтаев.

Также Премьер-министр заявил о готовности Правительства широко использовать проекты государственно-частного партнерства для строительства новых объектов.

"По поручению Президента на сегодня построено уже более тысячи объектов здравоохранения. Но население растет, старые здания мешают, согласно проведенному дополнительному анализу нам потребуется построить еще столько же. За счет только бюджета это практически невозможно, и здесь я поддерживаю представителя Азиатского банка развития о том, чтобы в частности широко использовать ГЧП-проекты", – добавил Сагинтаев.

Популярное

Все
Памятник собаке хотят установить зоозащитники в Петропавловске
Пошел на «дело» с зажигалкой
Казахстанцы покоряют американский рынок
Гимназисты знают, как добывать электричество из дождя
«Умную» кепку для слабовидящих изобрел девятиклассник из Костаная
Известной романистке Саре Мынжасаровой исполнилось 100 лет со дня рождения
Юбилей словаря Махмуда Кашгари отметили на родине Абая, Шакарима и Ауэзова
Как защититься от кибератак?
В среднем более одного года жизни проводит за гаджетом каждый семилетний ребенок
Конструктивное взаимодействие единомышленников
Борьба за доверие потребителей
Пафос на грани
Станет больше отличников в Терисаккане
В Астане прошел конкурс «Шырқа, дауысым»
Осужденные исправительной колонии подарили пожилым и детям оригинальные изделия ручной работы
Новые подходы, новые форматы
Диалог традиций и инноваций
Lonely Planet включила Казахстан в свой рейтинг Best in Travel 2025
Как бороться с вредными для здоровья продуктами
Чтобы не «погасли» города
Реконструкция близится к завершению
Президент прибыл с рабочим визитом в Казань
Чеченка с казахской душой
Новое футбольное поле открылось в Жезказгане
Этот день изменил судьбу
Какой должна быть новая концепция национальной истории
Восстановить утраченную популяцию куланов в Костанайской области пытаются ученые
Приказано выжить!
Аэрохаб Караганды: когда бизнес на высоте, цены – низкие
Сильные дожди ожидаются в Казахстане в ближайшие дни
Токаев: Казахстан не свернет с намеченного пути
Решительный шаг к независимости
Нужны новые подходы
Число аварий снизит «цифра»
Поза цапли оказалась надежным индикатором возрастных изменений
Последняя в этом году сельскохозяйственная ярмарка проводится в Астане
В октябре 1990-го страна ступила на новый путь развития
В Алматы будут выпускать лекарство от рака молочной железы
В канун Дня Республики награждены ученые, учителя, медики, спасатели, производственники
Как вырастить 10 детей и стать бизнес-вумен
Кто он, основатель Семипалатной крепости?
Аул Бозанбай, что в 65 километрах от Усть-Каменогорска, в октябре будет встречать гостей со всего мира
Ушел из жизни сын известного казахстанского композитора Армана Дуйсенова
Предприятие оштрафовали на 2,9 млрд тенге в Актюбинской области
Молодая семейная пара педагогов из Алматы планирует переехать в сельскую местность
Ломать - не строить: водоканал в Шымкенте хотят вернуть государству
Ждут туристов в Атырау
В Жамбылской области поэтапно включают отопление
Более 30 лет «пряничный домик» привлекает горожан и туристов в Семее
Запуск экспресс-маршрутов в Астане: названа цена проездных билетов
Отключения света и подачи воды стали обыденным явлением в Алматинской области
Аким Кызылординской области проверил готовность региона к отопительному сезону
«Барьеры мы создаем в своей голове» – параспортсмен
Шымкент меняет трубы: десятки километров теплотрасс заменены в южном мегаполисе
«В условиях дефицита электроэнергии невозможно наращивать экономическую мощь страны» – мажилисмен
Обувная фабрика мощностью 200 тысяч пар в год появится в Шымкенте
Россельхознадзор нарушает условия Договора о ЕАЭС - депутат Ходжаназаров
Кадры для атомной отрасли
Ресторан с 250 людьми загорелся в Жамбылской области
Нужны дополнительные мощности

Читайте также

Вчетверо планируется нарастить производство грузовых вагоно…
Какие цены на уголь в Казахстане
Правила субсидирования при покупке сельхозтехники пересмотр…
За 9 месяцев в РК произвели более 90 тысяч автомобилей

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]