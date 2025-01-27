Премьера программы Nomad Inspiration состоялась в Астане

Фото: пресс-служба МКИ РК

На сцене Большого зала театра «Астана Опера» состоялась премьера программы Nomad Inspiration, в сотрудничестве с этно-фольклорным ансамблем HasSak, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство культуры и информации РК

Программа включала премьеры номеров: «Той бастар» и «Аралым», созданных под вдохновляющую музыку ансамбля HasSak, а также «Әлем» («Основы мироздания») на музыку композитора Хамита Шангалиева.

Кроме того, в программе были представлены номера этно-фольклорного ансамбля HasSak, такие как «ХасСақнама», «Ұлы Жібек Жолы», «Зәурен», «Аңсау», «Өрлеу», «Тұран жолбарысы» и «Тарту».

Важно отметить, что это не первое сотрудничество театра с казахстанским этно-фольклорным ансамблем HasSak. Реализация такой амбициозной программы стала возможной благодаря художественному руководителю балетной труппы Алтынай Асылмуратовой, которая активно поддерживает и развивает молодых хореографов в стенах «Астана Опера», добавили в Минкультуры.