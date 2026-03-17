На сцене театра «Астана Балет» состоялись показы балета-кантаты Carmina Burana, вновь собравшие ценителей балетного искусства и подарившие зрителям масштабное и эмоционально насыщенное сценическое действие, сообщает Kazpravda.kz

Постановка, премьера которой летом вызвала большой резонанс среди публики, вновь продемонстрировала уникальный синтез искусств: на сцене столичного театра в едином сценическом пространстве звучат оркестр, хор и балет, создавая мощное художественное впечатление.

Мистическая и завораживающая музыка композитора Карла Орфа стала основой философского и эмоционально глубокого балета. Это одно из самых ярких произведений XX века, обладающее особой энергетикой и занимающее уникальное место между академической классикой и массовой культурой.

Балет Carmina Burana — это размышление о человеческой природе, о страданиях и поисках души, о неразрывной связи человека с высшими силами. В сценическом пространстве сталкиваются материальное и духовное, созидательное и разрушительное, раскрывая идею вечного движения колеса Фортуны, пламени жизни и обновления души.

В центре сюжета - две души: юноша и дева. Их объединяет сила любви, однако сохранить гармонию возможно лишь преодолевая искушения и сохраняя чистоту помыслов.

Образный мир спектакля навеян не только музыкой Орфа, но и эстетикой художников эпохи Возрождения. Силы созидания и разрушения воплощены в символических персонажах, условно соотносящихся с Творцом и Искусителем.

В создании хореографического произведения приняли участие выдающиеся деятели искусства. Балетмейстеры-постановщики Мукарам Абубахриева (Авахри) и Тимур Загидуллин создали выразительный хореографический язык, сочетающий неоклассику, contemporary и элементы пластической импровизации.

Музыкальную часть исполнили оркестр, хор и солисты театра под управлением главного дирижёра Армана Уразгалиева. Вокальную часть представил хор под руководством Гульмиры Куттыбадамовой, что придало постановке масштаб и мощное звучание.

В спектакле также приняли участие оперные солисты — баритон Адиль Султан, тенор Талгат Аллабиринов и сопрано Фируза Рахметова, исполнившие вокальные партии произведения.

Балет-кантата «Carmina Burana» в репертуаре театра «Астана Балет» остаётся масштабным синтетическим произведением, объединяющим музыку, хореографию, вокал и световую драматургию в единое философское полотно о круговороте жизни и торжестве любви.

Мероприятие состоялось при поддержке МКИ РК.