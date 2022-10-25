Премьером Великобритании впервые станет политик индийского происхождения Риши Сунак

Пост премьер-министра Великобритании займет бывший министр финансов Риши Сунак, передает Кazpravda.kz со ссылкой на lenta.ru.

Бывший канцлер Казначейства Великобритании Риши Сунак стал победителем внутрипартийных выборов Консервативной партии и теперь займет пост премьер-министра.

Его кандидатуру поддержали 184 членов парламента из 357, но после того, как Перри Мордонт отозвала свою кандидатуру на должность, число его сторонников выросло еще на 25 человек. Таким образом, Сунак стал единственным кандидатом и одержал автоматическую победу.

Сунак станет самым молодым британским премьер-министром и первым политиком индийского происхождения в истории Великобритании, который смог занять эту должность.

Происхождение и карьера

Риши Сунаку 42 года. Его родители — медики, переехавшие в Англию из Восточной Африки, где с колониальных времен сохраняется индийская диаспора. Несмотря на скромное происхождение, Сунак получил престижное образование: сначала Винчестерский колледж — элитный интернат для мальчиков, затем бакалавриат в Оксфорде и MBA в Стэнфорде.

После окончания университета работал в частном секторе и даже основал собственную глобальную инвестиционную компанию с оборотом в 1 миллиард долларов, специализировавшуюся на поддержке малого бизнеса в Великобритании, но в 2014 году пришел в политику и стремительно выбился в первые ряды Консервативной партии в 2015 году, победив на парламентских выборах в округе Ричмонд (Йоркс) с результатом 51,4 процента.

Сунак женат на Акшате Мурти, дочери одного из богатейших людей Индии — Нараяны Мурти. Его тесть тогда настолько воодушевился политическими амбициями своего зятя, что лично расклеивал агитационные листовки в поддержку Сунака.

Ранее, 20 октября, премьер-министр Великобритании и глава Консервативной партии страны Лиз Трасс подтвердила свою отставку. Сообщая о принятом решении, она признала, что не справляется с обязанностями возложенного на нее мандата премьера, на пост которого ее избрала Консервативная партия.