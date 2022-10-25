Фото: France24.com
Политика

Премьером Великобритании впервые станет политик индийского происхождения Риши Сунак

Пост премьер-министра Великобритании займет бывший министр финансов Риши Сунак, передает Кazpravda.kz со ссылкой на lenta.ru.

Бывший канцлер Казначейства Великобритании Риши Сунак стал победителем внутрипартийных выборов Консервативной партии и теперь займет пост премьер-министра. 

Его кандидатуру поддержали 184 членов парламента из 357, но после того, как Перри Мордонт отозвала свою кандидатуру на должность, число его сторонников выросло еще на 25 человек. Таким образом, Сунак стал единственным кандидатом и одержал автоматическую победу.

Сунак станет самым молодым британским премьер-министром и первым политиком индийского происхождения в истории Великобритании, который смог занять эту должность.

Происхождение и карьера

Риши Сунаку 42 года. Его родители — медики, переехавшие в Англию из Восточной Африки, где с колониальных времен сохраняется индийская диаспора. Несмотря на скромное происхождение, Сунак получил престижное образование: сначала Винчестерский колледж — элитный интернат для мальчиков, затем бакалавриат в Оксфорде и MBA в Стэнфорде. 

После окончания университета работал в частном секторе и даже основал собственную глобальную инвестиционную компанию с оборотом в 1 миллиард долларов, специализировавшуюся на поддержке малого бизнеса в Великобритании, но в 2014 году пришел в политику и стремительно выбился в первые ряды Консервативной партии в 2015 году, победив на парламентских выборах в округе Ричмонд (Йоркс) с результатом 51,4 процента.

Сунак женат на Акшате Мурти, дочери одного из богатейших людей Индии — Нараяны Мурти. Его тесть тогда настолько воодушевился политическими амбициями своего зятя, что лично расклеивал агитационные листовки в поддержку Сунака.

Ранее, 20 октября, премьер-министр Великобритании и глава Консервативной партии страны Лиз Трасс  подтвердила свою отставку. Сообщая о принятом решении, она признала, что не справляется с обязанностями возложенного на нее мандата премьера, на пост которого ее избрала Консервативная партия.

Популярное

Все
Дипломат сделал рискованное заявление ТАСС, в котором отметил, что Казах­стан не остановится на принятии Дек­ларации о суверенитете, а добьется полной государственной независимости
Один из полуграмотных работников КГБ прилежно записал: «Кулмагамбетов злобно молчал и антисоветски улыбался»
Правовой фундамент легитимности государства
Бремя и время первых
Первый шаг – он трудный самый
Декларация для нас стала буревестником грядущих перемен
Победители Республиканского конкурса «Жас өрен»
Казахстан празднует День Республики
Право на суверенитет и независимость
Распростерся в небе флаг
Указ Президента Республики Казахстан
Особое значение дипломатии
Малый Желтоксан в Семипалатинске
Заслуги перед Отечеством
Национальный культурный код
В любви и согласии
Искусство человечество питает
Новоселье под шум дождя
«Неправильный» редактор
Курсы валют на 25 октября
"Пора признать, что система ОСМС провалилась" – депутат Конуров призывает вернуться к государственной медицине
Дело об истязании мужем беременной жены расследует полиция Алматы
Двух россиян избили в хостеле в Астане
Стрельба в Сатпаеве: задержаны участники драки
День библиотекаря появился в Казахстане
Скляр провел переговоры с заместителями главы Правительства России
Пять человек погибли в ДТП на трассе в Атырауской области
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с главой Европейской комиссии
Президент посетил торжественный концерт в честь Дня Республики
Венецианская комиссия оценила проходящие в Казахстане преобразования
Воспитатель била детей в детсаду Аксу
Астана попала в Книгу рекордов Гиннеса
Президент присвоил высшие воинские и специальные звания, классные чины
Машину-двойника выявили в Акмолинской области
Заседание ЕМПС в Ереване: о чем договорились лидеры евразийской "пятерки"
Казахстанский боксер нокаутировал мексиканца на профессиональном ринге
Экс-главу Китая вывели под руки из президиума на съезде КПК
Лодка с рыбаками перевернулась на водохранилище в Карагандинской области
Адвокат пытался подкупить потерпевшую сторону в Караганде
Предвыборный штаб кандидата в президенты Каракат Абден начал работу
Единовременную выплату ко Дню пожилых людей получат пенсионеры в Казахстане
Наплыв россиян в Казахстан объяснили в МВД РК
Позицию Казахстана по референдумам в ЛНР и ДНР обозначили в МИД РК
Древнее поселение эпохи бронзы, похожее на Аркаим, раскопали в Костанайской области.
Шестилетние братья скончались от неизвестной болезни в Костанайской области
Женщину-юриста убили в Алматы
Установлен подозреваемый в убийстве женщины-юриста в Алматы
Около 150 тысяч россиян выехали из Казахстана за две недели
Выдворение из Казахстана российского хирурга прокомментировали в МВД
На прощание аким, видимо разозлившись, заявил: «В следующем году у нас будут выборы акима, пусть поставят другого человека, может, он быстрее сделает»
Студенты колледжа повесились в Шымкенте
Столица Казахстана становится хабом мировой политики
Владимир Путин прибыл в Астану
20-летний таксист на арендованном авто распространял наркотики в Астане
В убийстве женщины-юриста в Алматы подозревают ее бывшего мужа
Вице-премьер Жумангарин высказался о требованиях закрыть границу для россиян
Мефедрон изготавливали супруги у себя дома в пригороде Алматы
Какие документы подписали Казахстан и Туркменистан по итогам переговоров
Руслан Кунуров назначен командующим Военно-воздушными силами
Как ввоз нелегального зерна из России отражается на рынке Казахстана

Читайте также

Политика
Декларация для нас стала буревестником грядущих перемен
Политика
Правовой фундамент легитимности государства
Политика
Первый шаг – он трудный самый
Политика
Бремя и время первых

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]