Преступная группа незаконно «выдавала» водительские удостоверения

В преступную схему входили сотрудники ЦОНов и так называемые "помогайки", которые занимались поиском клиентов

Фото: polisia.kz

В Жамбылской области пресечена деятельность преступной группы, состоящей из числа жителей южных регионов страны, в частности Жамбылской, Туркестанской областей, городов Алматы и Шымкент, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на информационный медиапортал МВД РК.

Как выяснилось, долгое время подозреваемые занимались незаконной выдачей водительских удостоверений за денежные вознаграждения, без проведения соответствующего обучения и практического вождения.

В преступную схему входили сотрудники ЦОНов и так называемые "помогайки", которые занимались поиском клиентов из вышеуказанных регионов, желающих получить водительские удостоверения, которые впоследствии оформлялись и выдавались в центрах обслуживания населения города Тараз.

Сегодня, 12 февраля, прошли задержания и следственные мероприятия в вышеуказанных регионах по месту работы и жительства, в том числе задержаны руководители и должностные лица центров обслуживания населения.

В рамках зарегистрированных уголовных дел проводятся следственные мероприятия, установлено 35 фактов незаконной выдачи водительских удостоверений, организаторы и исполнители преступной схемы водворены в ИВС, добавили в полиции.