Знаменитый казахстанский силач, вошедший в Книгу рекордов Гиннесса, Тимур Спатаев поднял зубами гири общим весом 112 кг. Свой трюк он посвятил дню рождения Кажымукана Мунайтпасова, сообщает пресс-секретарь управления физической культуры и спорта Акмолинской области Махаббат Большина. Об этом передает Kazpravda.kz.

В Кокшетау в честь 151-летия со дня рождения легендарного казахского палуана, многократного чемпиона мира по борьбе Кажымукана Мунайтпасова прошел областной чемпионат по қазақ күресі. На значимое событие приехали родственники прославленного батыра.

Около 200 спортсменов Акмолинской области на двух коврах боролись за звание сильнейшего в 23 весовых категориях.

Как отметил в своем выступлении на церемонии открытия руководитель управления физической культуры и спорта Акмолинской области Асет Букубаев, основная цель мероприятия - популяризация искусства Кажымукана Мунайтпасова и поклонение духу нашего батыра.

Также среди гостей был и знаменитый силач, чемпион-единоборец, вошедший в Книгу рекордов Гиннесса, не раз бравший призовые места на чемпионатах во Франции, Германии, России, Узбекистане, мастер спорта международного класса по армрестлингу и рукопашному бою Тимур Спатаев. Он продемонстрировал спортивные номера.

Ему удалось неофициально побить мировой рекорд – поднял зубами семь гирь, общий вес которых 112 кг. Свой силовой трюк Тимур посвятил 151-летию величайшего казахского борца и батыра Кажымукана Мунайтпасова.

«Важно рассказывать ребятам с детства об известных исторических личностях. Балуан Шолак, Бауыржан Момышулы, Кажымукан Мунайтпасов... Это отличные примеры мужества и силы воли. Молодежь должна знать и помнить своих великих предков, равняться на них, приумножать их славу. Уверен, что земля Казахстана подарит миру еще не одну выдающуюся личность, чьи достижения станут легендой!» – поделился Т. Спатаев.