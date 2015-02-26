Презентованы поправки в бюджет 732 Ербол ТИШКАМБАЕВ

Основанием для уточнения республиканского бюджета на 2015 год являются уточнение расчетов, исходя из фактических итогов 2014 года, корректировка прогноза макроэкономических показателей текущего года, а также необходимость принятия мер по обеспечению социально-экономической и финансовой стабильности страны в условиях значительных колебаний на мировых рынках и складывающихся геополитических факторов в целом.

Проект уточненного бюджета также включает изменения государственной программы «Нұрлы жол» в соответствии с поручения­ми Главы государства, данными на расширенном заседании Правительства 11 февраля текущего года.

Таким образом, законопроект предусматривает решение двух основных задач: обеспечение сбалансированности бюджета, нарушенной в результате уменьшения прогноза поступлений доходов, и обеспечение поддержки экономики за счет резервов, накопленных в благоприятные годы в Национальном фонде, посредством реализации программы «Нұрлы жол».

О мерах обеспечения макроэкономической стабильности в 2015 году доложил министр национальной экономики Ерболат Досаев.

Уточненный прогноз макроэкономических показателей сформирован с учетом предварительных данных развития отраслей экономики за 2014 год и текущей ситуа­ции на мировых товарных рынках по ценам на основные экспортные товары.

Рост ВВП оценивается на уровне 1,5% в 2015 году, что ниже ноябрьского уточнения на 3,3 процентного пункта, 2,2% – в 2016 году (ниже на 3,1 процентного пункта). Номинальный ВВП на 2015 год прогнозируется в объеме 41 307,6 млрд. тенге, что ниже относительно уточненного в ноябре показателя на 2 413,7 млрд. тенге, с увеличением до 59 869,9 млрд. тенге к 2019 году. ВВП на душу населения увеличится с 12,8 тыс. долларов в 2015 году до 17,6 тыс. долларов в 2019 году».

Проект закона «О внесении изменений в Закон «О республиканском бюджете на 2015–2017 годы» презентовал министр финансов РК Бахыт Султанов.

Поступления республиканского бюджета на 2015 год определены в объеме 5 988,0 млрд. тенге, или со снижением на 870,0 млрд. тенге по сравнению с утвержденным бюджетом.

Прогноз доходов без учета транс­фертов оценивается в объе­ме 3 219,9 млрд. тенге, или на 939,6 млрд. тенге ниже ранее утвержденного объема, в том числе за счет снижения по налоговым поступлениям на 959,6 млрд. тенге.

Размер гарантированного транс­ферта из Национального фонда сохраняется на утвержденном уровне 1 702 млрд. тенге. Целевой трансферт из Национального фонда увеличен на 76 млрд. тенге в связи с корректировкой программы «Нұрлы жол» и составит 783,5 млрд. тенге.

Расходы республиканского бюджета предусматриваются в сумме 7 244,5 млрд. тенге со снижением по сравнению с утвержденным бюджетом на 610,7 млрд. тенге, складывающимся в результате оптимизации расходов в целом на 686,7 млрд. тенге и увеличения на 76 млрд. тенге на новые направления программы «Нұрлы жол».

Заместитель председателя Национального банка Олег Смоляков проинформировал депутатов об актуальных вопросах денежно-кредитной политики.

По итогам презентации докладчики и руководители министерств ответили на актуальные вопросы депутатов К. Айтаханова, Л. Киинова, М. Бахтиярулы, С. Плотникова, Б. Бекназарова, И. Адырбекова, А. Бектаева.

