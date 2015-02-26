Презентованы поправки в бюджет

732
Ербол ТИШКАМБАЕВ
Основанием для уточнения республиканского бюджета на 2015 год являются уточнение расчетов, исходя из фактических итогов 2014 года, корректировка прогноза макроэкономических показателей текущего года, а также необходимость принятия мер по обеспечению социально-экономической и финансовой стабильности страны в условиях значительных колебаний на мировых рынках и складывающихся геополитических факторов в целом.
Проект уточненного бюджета также включает изменения государственной программы «Нұрлы жол» в соответствии с поручения­ми Главы государства, данными на расширенном заседании Правительства 11 февраля текущего года.
Таким образом, законопроект предусматривает решение двух основных задач: обеспечение сбалансированности бюджета, нарушенной в результате уменьшения прогноза поступлений доходов, и обеспечение поддержки экономики за счет резервов, накопленных в благоприятные годы в Национальном фонде, посредством реализации программы «Нұрлы жол».
О мерах обеспечения макроэкономической стабильности в 2015 году доложил министр национальной экономики Ерболат Досаев.
Уточненный прогноз макроэкономических показателей сформирован с учетом предварительных данных развития отраслей экономики за 2014 год и текущей ситуа­ции на мировых товарных рынках по ценам на основные экспортные товары.
Рост ВВП оценивается на уровне 1,5% в 2015 году, что ниже ноябрьского уточнения на 3,3 процентного пункта, 2,2% – в 2016 году (ниже на 3,1 процентного пункта). Номинальный ВВП на 2015 год прогнозируется в объеме 41 307,6 млрд. тенге, что ниже относительно уточненного в ноябре показателя на 2 413,7 млрд. тенге, с увеличением до 59 869,9 млрд. тенге к 2019 году. ВВП на душу населения увеличится с 12,8 тыс. долларов в 2015 году до 17,6 тыс. долларов в 2019 году».
Проект закона «О внесении изменений в Закон «О республиканском бюджете на 2015–2017 годы» презентовал министр финансов РК Бахыт Султанов.
Поступления республиканского бюджета на 2015 год определены в объеме 5 988,0 млрд. тенге, или со снижением на 870,0 млрд. тенге по сравнению с утвержденным бюджетом.
Прогноз доходов без учета транс­фертов оценивается в объе­ме 3 219,9 млрд. тенге, или на 939,6 млрд. тенге ниже ранее утвержденного объема, в том числе за счет снижения по налоговым поступлениям на 959,6 млрд. тенге.
Размер гарантированного транс­ферта из Национального фонда сохраняется на утвержденном уровне 1 702 млрд. тенге. Целевой трансферт из Национального фонда увеличен на 76 млрд. тенге в связи с корректировкой программы «Нұрлы жол» и составит 783,5 млрд. тенге.
Расходы республиканского бюджета предусматриваются в сумме 7 244,5 млрд. тенге со снижением по сравнению с утвержденным бюджетом на 610,7 млрд. тенге, складывающимся в результате оптимизации расходов в целом на 686,7 млрд. тенге и увеличения на 76 млрд. тенге на новые направления программы «Нұрлы жол».
Заместитель председателя Национального банка Олег Смоляков проинформировал депутатов об актуальных вопросах денежно-кредитной политики.
По итогам презентации докладчики и руководители министерств ответили на актуальные вопросы депутатов К. Айтаханова, Л. Киинова, М. Бахтиярулы, С. Плотникова, Б. Бекназарова, И. Адырбекова, А. Бектаева.

Популярное

Все
Стартовый капитал – для каждого маленького казахстанца
Возрождая кукурузную житницу
В целях поддержки креативной индустрии
Число пожаров в отопительный сезон снижается
С акцентом на рациональное землепользование
Дом культуры – сердце села
Новая философия модернизации страны
Важность активизации практических шагов
Проверки без уведомления
Прочный фундамент долгосрочного развития
Возврат к традиционным СМИ неизбежен
От «Вольной бедноты» до «Аq jol»
Создан Казахстанско-китайский научный аграрный центр
Линия судьбы Куандыка Касымова
Предоставят льготные кредиты
Уверенная поступь «Свободного»
Преимущество однопалатного Парламента – повышение эффективности законодательного процесса
Продукция отправится в Эстонию
Не набор норм, а обновленный общественный договор
Курс на человекоцентричность
Будет построена объездная дорога
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
Притяжение Земли
О погоде в Казахстане на первые дни февраля сообщили синоптики
Биатлонист из Темиртау поедет на Олимпиаду
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
Буханка хлеба по 70 тенге
Финансовая дисциплина и медицина доверия
Для досуга и занятий спортом
Персональная доля национального богатства
У хозяев приз «За лучшую технику»
В шаге от триумфа
Сюрприз для гвардейца
Вечер фортепианной музыки состоялся в Астане
Железная Анна
Морозы отступают: Казахстан накроет резкое повышение температуры
Более 2 тысяч предложений по Конституционной реформе поступило от казахстанцев
В Алматы прошел концерт «Ғасырлар пернесі»
Объявлены победители премии «Грэмми – 2026»
Лесники подкармливают диких животных
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
В Нацгвардии начался новый учебный период
Сюрприз на церемонии присяги
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Налог на транспорт изменен в Казахстане
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Какие изменения ждут Атырау?
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Казахстанцев предупредили о гонконгском гриппе
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Покоритель космических высот
С новыми тарифами предложено подождать
Опубликован рейтинг богатейших людей мира 2026 года

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]