Президент дал ряд поручений главе АЗРК

Марат Омаров доложил главе государства о существующих барьерах, препятствующих конкуренции на ключевых товарных рынках и мерах, принимаемых агентством.

Фото пресс-службы президента РК

Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Марата Омарова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Президент заслушал отчет об основных направлениях деятельности Агентства и о ходе исполнения его поручений по совершенствованию механизов развития конкуренции.

В частности, Марат Омаров доложил главе государства о существующих барьерах, препятствующих конкуренции на ключевых товарных рынках и мерах, принимаемых агентством.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о промежуточных результатах антимонопольных расследований и принятых операционных мерах по улучшению деятельности АЗРК, в том числе внедрении элементов корпоративного управления и цифровизации госуслуг. В текущем году завершено 118 расследований, еще 95 находятся на этапе рассмотрения.

По итогам встречи глава государства дал председателю АЗРК ряд поручений, связанных с развитием конкуренции в ключевых секторах экономики, проводимыми ведомством расследованиями, а также с подходами по защите и развитию малого и среднего бизнеса.