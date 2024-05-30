Президент Кыргызстана сделал обращение в связи с нехваткой рабочих рук

Садыр Жапаров на своей странице в Facebook призвал своих соотечественников обратиться для поиска работы в Минтруда, а также назвал примерные заработные платы, которые им могут предложить, сообщает Kazpravda.kz

Фото с сайта kabar.kg

По его словам, по всей стране не хватает рабочей силы.

«Швейные цеха, строительные компании и другие предприятия, которые активно работали последние два года, начали приостанавливать свою деятельность. Поступают обращения о нехватке сотрудников в сфере обслуживания, и руководители компаний просят увеличить квоты для работников, приезжающих из-за границы. Поэтому пришлось обратиться с таким сообщением. Тем, кто не может найти работу, следует обратиться в Министерство труда, социального обеспечения и миграции», - говорится в посте.

Также там указана зарплата в 20 000–30 000 сомов (1 сом равен примерно 5 тенге - Прим. ред). Сообщается, что в зависимости от квалификации и объема работы она может быть выше.