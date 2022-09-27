Президент наградил орденами и медалями пятерых жителей Шымкента

Касым-Жомарт Токаев подписал указ о награждении государственными наградами Республики Казахстан пятерых жителей Шымкента, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.
Указом № 1023 от 26 сентября 2022 года за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Республикой Казахстан награждены:
- орденом «Парасат» - Тайжанов Бактияр Байдуллаевич – главный редактор газеты «Шымкент келбеті» – «Панорама Шымкента»;
- орденом «Құрмет» - Байтанаев Бауыржан Абишевич – генеральный директор РГП «Институт археологии имени А. Маргулана» Министерства науки и высшего образования, город Шымкент; Бегешев Есенгильды Ибрагимович - врач ГКП «Городская больница № 2», город Шымкент;
- медалью «Ерен еңбегі үшін» - Хан Ксения Александровна - спортсмен КГУ «Шымкентская городская комплексная школа высшего спортивного мастерства»;
- медалью «Шапағат» - Усенова Асем Мухтаровна – воспитатель КГУ «IT школа-лицей № 89», город Шымкент.