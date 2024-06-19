Президент наградил военнослужащих Вооруженных сил, отличившихся в период паводка

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Айман Аманжолова
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Указом главы государства за мужество и самоотверженность, проявленные при проведении противопаводковых мероприятий, военнослужащие Вооруженных сил были удостоены высоких государственных наград – ордена «Айбын» ІІ степени и медали «Жауынгерлікерлігі үшін»

фото: пресс служба МО РК

В Акорде президент Касым-Жомарт Токаев вручил орден «Айбын» ІІ степени командиру войсковой части 99250 полковнику Расулу Закирову. Под его руководством бригада территориальной обороны Западно-Казахстанской области участвовала в защите населенных пунктов. Работы проводились в круглосуточном режиме и требовали огромного напряжения в плане их организации и обеспечении безопасности личного состава.

Колоссальная нагрузка легла на плечи летного состава Вооруженных сил. Экипаж вертолета Ми-8 под командованием заместителя начальника Военного института Сил воздушной обороны полковника Амангельды Макишева занимался поиском, спасением и эвакуацией местного населения в Западно-Казахстанской области.

В аналогичных мероприятиях были задействованы начальник группы руководства полетами отдела боевой подготовки войсковой части 19132 г. Астаны подполковник Миршат Сагиндиков и командир батальона курсантов Военного института Сил воздушной обороны     подполковник Асхат Шафиев.

В ходе организации водной переправы отличился ВрИД командира взвода понтонно-мостового батальона войсковой части 58012 г. Конаев сержант третьего класса Захиджан Каримов.

При проведении берегоукрепительных работ в Западно-Казахстанской области свои лучшие качества проявил инструктор по боевой и физической подготовке десантно-штурмового батальона войсковой части 18404 сержант 3 класса Амангельды Базарбаев.

Их самоотверженный труд отмечен медалью «Жауынгерлікерлігі үшін», которую в своей резиденции им вручил глава государства.

Девятерым военнослужащим государственные награды в торжественной обстановке будут вручены по месту службы. Ордена «Айбын» II степени удостоился старший инспектор – летчик управления боевой подготовки Управления командующего Военно-воздушными силами полковник Кайрат Тугелов.

Медалью  «Жауынгерлікерлігі үшін» награждены командир звена и заместитель командира эскадрильи учебного авиационного центра Военного института Сил воздушной обороны майоры Жанибек Бекбаулиев и Бибарыс Ибраев, штурман авиационной эскадрильи войсковой части 19132 майор Асхат Сеилов, старший офицер отдела инженерных войск штаба Управления командующего войсками РгК «Запад» подполковник Тимур Закиров, заместитель командира войсковой части 30238 подполковник Сакен Шуганов, заместитель командира роты войсковой части 35748 старший лейтенант Жасулан Бирибаев, старший специалист войсковой части 31775 ефрейтор Асан Тілеубай, старший инспектор – летчик управления боевой подготовки Управления командующего Военно-воздушными силами полковник Владимир Семенов.

Напомним, военнослужащие Вооруженных сил были задействованы в Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях и в области Абай. За два месяца их силами укреплены береговые линии рек и дамбы протяженностью 183 км, заготовлено около 3,5 млн мешков с песком, проведена дезинфекция объектов общей площадью 766 га. Экипажами вертолетов армейской авиации эвакуировано более 3,5 тыс. граждан и перевезено около 280 тонн груза.

#Токаев #президент #военнослужащие #награда

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