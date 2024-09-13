Президент обсудил с главой сингапурской компании развитие Алатау

Президент
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя компании Asia Infrastructure Solutions Singapore Вонг Хэн Файна, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

На встрече были обсуждены перспективы реализации проекта Alatau City. В частности, состоялся обстоятельный обмен мнениями по вопросу эффективного развития города Алатау с привлечением иностранных инвестиций, технологий и компетенций.

Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в мае текущего года принят Генеральный план города Алатау, разработанный совместно с сингапурской компанией Surbana Jurong.

Отметив солидный опыт Вонг Хэн Файна в реализации подобных проектов, президент выразил уверенность в том, что его рекомендации в качестве главного консультанта найдут практическое воплощение в проектировании и строительстве нового города, призванного стать международным бизнес-хабом.

#президент #Акорда #Алатау

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