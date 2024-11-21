Президент подписал закон по реформированию судебной системы РК

Президент подписал Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам реформирования судебной системы и совершенствования процессуального законодательства», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Законодательные поправки по вопросам реформирования судебной системы и совершенствования процессуального законодательства парламентарии инициировали в реализацию соответствующих поручений главы государства. С момента одобрения в первом чтении проект закона претерпел некоторые изменения. В частности, сущест­венной переработке подверглись нормы, связанные с совершенствованием кассационного пересмотра.

5 июля этого года глава государства подписал Конституционный закон, предусматривающий создание самостоятельных кассационных судов по уголовным, гражданским и административным делам, которые должны заработать с 1 июля 2025 года. В этой связи по всем видам судопроизводства было решено ввести единые правила обращения в кассационный суд и пересмотра судебных актов.

Теперь дела в кассационные суды будут поступать напрямую в коллегию, состоящую из трех судей, без предварительного рассмотрения. Сроки рассмотрения дел не будут превышать шести месяцев. Судебный процесс будет проводиться устно, с приглашением сторон. При этом действующие сейчас в кассации ограничения будут исключены позже – с 1 июля 2027 года.

По гражданским делам исключаются ограничения по спорам, связанным с имущественным интересом физлиц при сумме иска менее 200 МРП и юрлиц при сумме иска менее 30 тыс. МРП, по уголовным делам – по проступкам и преступлениям небольшой тяжести.

Вместе с тем изменится роль Верховного суда, который сосредоточится на изучении и обобщении судебной практики и вопросах соблюдения законности при отправлении правосудия.

Пересмотр судебных актов будет возможен в Верховном суде в исключительных случаях по представлению судьи Верховного суда или по протесту генерального прокурора. К таким случаям отнесены: нарушение единообразия судебной практики, когда затрагиваются государственные или общественные интересы, когда принятые судебные акты нарушают права неопределенного круга лиц либо могут привести к тяжким необратимым последст­виям для жизни и здоровья людей, и другие случаи.

Текст закона публикуется в печати.