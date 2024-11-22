Президент подписал закон по вопросам реформирования жилищной политики

Указы и распоряжения
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Закон направлен на совершенствование механизмов государственной поддержки граждан, кандасов по улучшению жилищных условий

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам реформирования жилищной политики», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Первый блок поправок направлен на реализацию поручения Главы государства по созданию на основе Отбасы банка полноценного института развития и поддержки, который будет централизованно осуществлять постановку, учет и распределение жилья.

Отбасы банк также будет продолжать субсидировать часть арендной платы за жилище, арендованное в частном жилищном фонде, предоставлять льготные ипотечные жилищные займы.

Отбасы банк будет распределять жилье с учетом даты постановки на учет нуждающихся и уровня доходов, что позволит обеспечивать жильем в первую очередь лиц, состоящих в очереди длительное время.

Второй блок поправок предусматривает введение дополнительных гарантий для нуждающихся в жилище.

Третьим блоком поправок дополнены и уточнены положения, регламентирующие механизм владения и пользования жилищем в рамках мер государственной поддержки.

Четвертый блок поправок направлен на совершенствование отдельных положений земельного законодательства, законодательства в сферах строительства, гарантирования депозитов физических лиц.

Текст закона публикуется в печати

#реформы #закон #жилье

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