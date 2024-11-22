Президент посетил концерт, посвященный творчеству поэта Шомишбая Сариева

Глава государства Касым-Жомарт Токаев посетил концерт, посвященный творчеству лауреата Международной золотой медали имени Франца Кафки, выдающегося представителя казахской духовности и известного поэта Шомишбая Сариева, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: пресс-служба президента РК

На сцене в исполнении ведущих артистов Казахстана и в сопровождении эстрадно-симфонического оркестра прозвучали песни поэта, завоевавшие всенародную любовь. В частности, были исполнены произведения «Айналдым сенен, Атамекен-ай», «Сәлем саған, туған ел», «Аяулым», «Домбыра туралы баллада», «Өкінбе сен», «Өмір-өзен», «Сағындым сағым жылдар», «Дос керек», «Сарыарқа».