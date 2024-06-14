Президент поздравил молодого шахматиста с победой в Индии

Президент, Спорт
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил победителя чемпионата мира по шахматам среди молодежи Казыбека Ногербека, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Президент Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Казыбеку Ногербеку, который стал чемпионом мира на соревнованиях в индийском городе Гандинагаре.

«Завоевание чемпионского титула в нелегкой борьбе за честь нашей страны и получение звания гроссмейстера как лучшего шахматиста – это выдающееся достижение. Отрадно видеть, что такие талантливые и образованные молодые люди, как ты, прославляют наш народ. Желаю новых ярких побед и осуществления намеченных целей», – говорится в телеграмме.

Ранее сообщалось, что молодой гроссмейстер стал чемпионом мира 2024 года, получив золото на юношеском чемпионате мира - 2024 до 20 лет - FIDE World Junior (Open & Girls) Chess Championships 2024.

Чемпионат проходил со 2 по 13 июня в штате Гуджарат и собрал 123 участника, включая 13 гроссмейстеров и 28 международных мастеров.

#Токаев #Спорт #поздравление #шахматы

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