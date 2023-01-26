Президент предложил кандидатуру Маулена Ашимбаева на должность спикера Сената

Как отметил президент, на этом посту Маулен Ашимбаев уже зарекомендовал себя исключительно с положительной стороны.

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Глава государства Касым-Жомарт Токаев предложил кандидатуру депутата Маулена Ашимбаева на должность главы Сената Парламента, передает корреспондент Каzpravda.kz.

«Как вы знаете, моим указом Маулен Сагатханович Ашимбаев был назначен депутатом Сената. В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Конституции предлагаю на должность председателя Сената кандидатуру Маулена Сагатхановича Ашимбаева», - сказал президент.

При этом он отметил, что на данном посту Маулен Ашимбаев уже зарекомендовал себя исключительно с положительной стороны.

«Он хорошо знаком с законотворческой деятельностью, имеет большой опыт работы в сфере государственного управления. Поэтому считаю его достойным занять должность спикера Сената», - заключил Токаев.

