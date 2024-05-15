Президент принял Катрину Клаас-Мюльхойзер

Фото: пресс-служба президента РК

Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления Восточного комитета германской экономики, председателя Наблюдательного совета CLASS Group Катрину Класс-Мюльхойзер, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Стороны обсудили перспективы дальнейшего углубления экономического сотрудничества. Как заявил глава государства, Германия является стратегическим партнером Казахстана в Европейском Союзе.

В ходе переговоров были отмечены положительные тенденции в развитии торгово-экономических отношений, рост интереса немецкого бизнеса к расширению своего присутствия в Казахстане.

Президент подчеркнул, что в прошлом году прямые немецкие инвестиции в Казахстан выросли на 64 процента, достигнув рекордной отметки в 770 млн долларов.

На встрече особое внимание было уделено вопросам сотрудничества в сельскохозяйственной отрасли. В данном ключе Касым-Жомарт Токаев напомнил о своем предложении по созданию Регионального центра устойчивого земледелия.

По его мнению, данный центр будет способствовать более полному использованию сельскохозяйственного потенциала нашей страны, внедрению инновационных технологий и их коммерциализации.

Кроме того, президент высоко оценил вклад сборочного завода CLASS в развитие аграрного потенциала Казахстана.