Президент призвал бизнес активно включиться в поддержку театров в регионах

Как он отметил, есть немало частных театров, которые доказывают, что это искусство может быть прибыльным

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Бурабае проходит IV заседание Национального курултая, в ходе которого глава государства Касым-Жомарт Токаев затронул тему театров, сообщает Kazpravda.kz

«В сфере культуры за годы Независимости проведена большая работа. Были возведены замечательные здания, в которых звучат произведения классической и современной музыки. Открылось много театров. Развитие театров – один из важных показателей уровня культуры любой страны. В Казахстане растет интерес к театральному искусству. Театральные залы полны зрителей, билеты на премьеры распродаются за две-три недели вперед. Особенно радует, что среди поклонников сценического искусства немало молодежи», - сказал президент.

Он отметил, что в Казахстане насчитывается 46 региональных театров, однако состояние многих из них оставляет желать лучшего.