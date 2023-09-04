Президент провел совещание с руководством Национального банка

Президент
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Глава государства представил руководству Национального банка Казахстана нового председателя Тимура Сулейменова, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: akorda.kz

Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, вновь назначенный руководитель имеет большой опыт работы в финансово-экономическом направлении и глубоко погружен в деятельность финансового регулятора, более четырех лет возглавлял социально-экономический блок администрации президента.

Президент поблагодарил Галымжана Пирматова за проделанную работу и отметил, что благодаря принятым мерам обеспечена макроэкономическая и финансовая стабильность.

Глава государства сообщил, что перед Национальным банком поставлены важные задачи по снижению инфляции, развитию финансовых технологий и инноваций, полноценному запуску национальной платежной системы уже в следующем году.

«Мы не первый год думаем над задачей по обеспечению достаточного кредитования бизнеса. О необходимости форсирования данной работы я уже заявил в своем послании народу Казахстана. Важно найти сбалансированные решения по данному вопросу, активно стимулировать внедрение новых подходов, инструментов и механизмов. Особое внимание следует уделить вопросу международного финансового сотрудничества и взаимодействия Нацбанка с центральными банками и финансовыми институтами третьих стран. В текущих геополитических условиях со стороны глобальных регуляторов усиливается интерес к нашей финансовой системе. Поэтому важно найти «золотую середину» в выстраивании таких отношений и обеспечить надлежащую оценку рисков и последствий для финансовой безопасности страны», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент выразил уверенность, что коллектив Национального банка сможет реализовать все поставленные задачи.  

Ранее сообщалось, что указом главы государства Тимур Сулейменов назначен председателем Национального банка РК. 

#Токаев #президент #экономика #Нацбанк

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