Тимур Сулейменов стал главой Национального банка

Тимур Сулейменов назначен председателем Национального банка Казахстана, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.
Указом главы государства Сулейменов Тимур Муратович назначен председателем Национального банка Республики Казахстан.
Тимур Сулейменов родился в 1978 году.
Окончил Павлодарский государственный университет (2000) по специальности менеджмент, Мэрилендский университет по специальности магистр делового администрирования по программе «Болашак» (2002).
Трудовую деятельность начал с должности главного консультанта в аудиторской компании «Эрнст энд Янг Казахстан» города Алматы.
Работал директором департамента налогового учета и налогового планирования АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз».
В 2009-2010 годы – вице-министр экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан.
В 2010-2012 годы – вице-министр экономического развития и торговли РК.
В 2012-2017 годы – член коллегии Евразийской экономической комиссии (министр) по экономике и финансовой политике.
В 2016-2019 годы – министр национальной экономики РК.
В марте 2019 года – заместитель председателя Национального банка РК.
С марта по июлю 2019 года – помощник президента Казахстана.
В 2019-2022 год – заместитель руководителя администрации президента.
С января 2022 по январь 2023 года был первым заместителем руководителя администрации президента.
Ранее сенат на пленарном заседании согласился с назначением на должность председателя Национального банка РК Тимура Сулейменова.