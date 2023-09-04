Тимур Сулейменов стал главой Национального банка

Тимур Сулейменов назначен председателем Национального банка Казахстана, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: eurasiancommission.org

Указом главы государства Сулейменов Тимур Муратович назначен председателем Национального банка Республики Казахстан.

Тимур Сулейменов родился в 1978 году.

Окончил Павлодарский государственный университет (2000) по специальности менеджмент, Мэрилендский университет по специальности магистр делового администрирования по программе «Болашак» (2002).

Трудовую деятельность начал с должности главного консультанта в аудиторской компании «Эрнст энд Янг Казахстан» города Алматы.

Работал директором департамента налогового учета и налогового планирования АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз».

В 2009-2010 годы – вице-министр экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан.

В 2010-2012 годы – вице-министр экономического развития и торговли РК.

В 2012-2017 годы – член коллегии Евразийской экономической комиссии (министр) по экономике и финансовой политике.

В 2016-2019 годы – министр национальной экономики РК.

В марте 2019 года – заместитель председателя Национального банка РК.

С марта по июлю 2019 года – помощник президента Казахстана.

В 2019-2022 год – заместитель руководителя администрации президента.

С января 2022 по январь 2023 года был первым заместителем руководителя администрации президента.

Ранее сенат на пленарном заседании согласился с назначением на должность председателя Национального банка РК Тимура Сулейменова.