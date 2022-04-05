Распоряжением Главы государства Тулеуов Олжас Аязбиевич назначен заместителем председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Олжас Тулеуов родился 7.11.1990 года в Шетском районе Карагандинской области. Окончил Высшую школу экономики и бизнеса Казахского национального университета им. аль-Фараби; магистратуру Национального банка РК. Проходил стажировку и курсы повышения квалификации: в Школе бизнеса Solbridge университета Вусонг, Республика Корея; в Центральном банке России; в Национальных банках Чехии и Швейцарии; в Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО)

Работал в городском коммунальном хозяйстве Балхаша Карагандинской области (2012-2013); бизнес-аналитик в AERC (2013-2015); стажер, ведущий аналитик, главный аналитик департамента исследований и статистики Национального банка Республики Казахстан (2015-2018); заместитель директора, управляющий директор «Applied Economic Research Centre» (Центр исследований прикладной экономики) (2018-2020); вице-президент АО «Центр развития трудовых ресурсов» при Министерстве труда и социальной защиты населения Республики Казахстана (06.2020-09.2020); советник председателя Национального Банка Казахстана (с 09.2020).