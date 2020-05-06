Президент РК наградил военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов госнаградами

Глава государства Касым-Жомарт Токаев наградил военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов государственными наградами, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.
"В канун Дня защитника Отечества Президент Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о награждении государственными наградами Республики Казахстан группы военнослужащих и сотрудников правоохранительных и специальных государственных органов, проявивших отвагу и самоотверженность при исполнении воинского и служебного долга, в экстремальных ситуациях, связанных со спасением человеческих жизней, а также внесших значительный вклад в обеспечение национальной безопасности и обороноспособности страны, укрепление законности и общественного порядка", - говорится в сообщении Акорды.
Орденом "Даңқ" І степени награжден заместитель Генерального прокурора Марат Ахметжанов;
Орденом "Даңқ" ІІ степени – первый заместитель министра внутренних дел Марат Кожаев.
Ордена "Айбын" IІ степени удостоены начальник департамента Министерства внутренних дел Санжар Адилов, заместитель начальника Службы охраны Президента Службы государственной охраны Сакен Исабеков, заместитель командира части – начальник центра войсковой части 14776 Министерства обороны Рахат Карсембаев, заместитель начальника главной инспекции – начальник инспекционного управления боевой и мобилизационной готовности и подготовки войск главной инспекции Министерства обороны Толеукан Нурканов, начальник управления Комитета национальной безопасности Александр Пеньков.
Орден "Айбын" IІІ степени присужден специалисту 1 категории Президентского полка "Айбын" сил особого назначения Службы государственной охраны Галымжану Алиеву.
Орденом "Құрмет" отмечен директор службы правительственной связи Комитета национальной безопасности Тамерлан Джумагалиев.
Медали "Ерлігі үшін" удостоены офицер по особо важным делам Агентства по противодействию коррупции Айдос Бесжанов, участковый инспектор управления полиции района Сарыарка департамента полиции города Нур-Султана Ерлан Жанабаев, старший оперуполномоченный комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Мирас Курбанов, командир отделения пожарной части № 17 департамента по чрезвычайным ситуациям города Нур-Султана Сергей Мазур.
Медалью "Жауынгерлік ерлігі үшін" награждены офицер департамента кадров Министерства обороны Шолпан Тауишова, командир зенитного ракетного дивизиона С-300 войсковой части 44813 Министерства обороны Александр Томилин.
Всего орденами отмечены 45 человек, медалями – 53, Почетной грамотой Республики Казахстан – 3 человека.
"В канун Дня защитника Отечества Президент Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о награждении государственными наградами Республики Казахстан группы военнослужащих и сотрудников правоохранительных и специальных государственных органов, проявивших отвагу и самоотверженность при исполнении воинского и служебного долга, в экстремальных ситуациях, связанных со спасением человеческих жизней, а также внесших значительный вклад в обеспечение национальной безопасности и обороноспособности страны, укрепление законности и общественного порядка", - говорится в сообщении Акорды.
Орденом "Даңқ" І степени награжден заместитель Генерального прокурора Марат Ахметжанов;
Орденом "Даңқ" ІІ степени – первый заместитель министра внутренних дел Марат Кожаев.
Ордена "Айбын" IІ степени удостоены начальник департамента Министерства внутренних дел Санжар Адилов, заместитель начальника Службы охраны Президента Службы государственной охраны Сакен Исабеков, заместитель командира части – начальник центра войсковой части 14776 Министерства обороны Рахат Карсембаев, заместитель начальника главной инспекции – начальник инспекционного управления боевой и мобилизационной готовности и подготовки войск главной инспекции Министерства обороны Толеукан Нурканов, начальник управления Комитета национальной безопасности Александр Пеньков.
Орден "Айбын" IІІ степени присужден специалисту 1 категории Президентского полка "Айбын" сил особого назначения Службы государственной охраны Галымжану Алиеву.
Орденом "Құрмет" отмечен директор службы правительственной связи Комитета национальной безопасности Тамерлан Джумагалиев.
Медали "Ерлігі үшін" удостоены офицер по особо важным делам Агентства по противодействию коррупции Айдос Бесжанов, участковый инспектор управления полиции района Сарыарка департамента полиции города Нур-Султана Ерлан Жанабаев, старший оперуполномоченный комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Мирас Курбанов, командир отделения пожарной части № 17 департамента по чрезвычайным ситуациям города Нур-Султана Сергей Мазур.
Медалью "Жауынгерлік ерлігі үшін" награждены офицер департамента кадров Министерства обороны Шолпан Тауишова, командир зенитного ракетного дивизиона С-300 войсковой части 44813 Министерства обороны Александр Томилин.
Всего орденами отмечены 45 человек, медалями – 53, Почетной грамотой Республики Казахстан – 3 человека.