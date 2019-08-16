Президент РК обратился к казахстанским родителям

Президент Касым-Жомарт Токаев обратился к родителям казахстанских детей. Глава государства призвал их не перекладывать всю ответственность за воспитание подрастающего поколения на педагогов, передает корреспондент Kazpravda.kz
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"Отдельно хочу обратиться к родительской общественности. Известный педагог Василий Сухомлинский отмечал: Ребенок это зеркало семьи, как в капле воды отражается солнце, так в детях отражается нравственная чистота матери и отца. Поэтому роль родителей в развитии детей трудно переоценить. Нельзя перекладывать всю ответственность за обучение и воспитание наших детей на детские сады и школы", – обратился Токаев к родителям на пленарном заседании августовской конференции – 2019: "Keleshekke -kemel bilimmen!".
Глава государства отметил, что именно в семье формируется личность.
"Все родители должны об этом помнить и воспитывать своих детей в том числе и в атмосфере уважения к труду преподавателей", – добавил Касым-Жомарт Токаев.