В Казахстане доноров крови будут поощрять наградами

Здравоохранение

Этим решением Правительство восстановило справедливость в отношении казахстанцев, регулярно и безвозмездно спасающих человеческие жизни

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Постановлением Правительства  для доноров крови впервые официально учреждена награда «Құрметті донор» («Почетный донор»). Первыми обладателями почетного знака станут 481 человек - действующих доноров, которые полностью соответствуют утвержденным критериям, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав

Согласно принятому Постановлению Правительства РК, ведомственным нагрудным знаком награждаются граждане Казахстана, а также иностранцы и лица без гражданства за осуществление донаций на безвозмездной основе: донации крови и (или) тромбоцитов – не менее 40 раз; донации плазмы крови – не менее 70 раз.

Этим решением Правительство восстановило историческую справедливость в отношении казахстанцев, регулярно и безвозмездно спасающих человеческие жизни. Теперь их благородный вклад выделен в особый, исключительный статус.

Производство нагрудных знаков осуществляет Казахстанский монетный двор. Каждая деталь медали глубоко символична и утверждена Республиканской комиссией по геральдике. Главный символ нагрудного знака выполнен в виде стилизованной капли крови, залитой эмалью бордового цвета. Внутри капли размещено графическое отображение ритма сердца, залитое эмалью белого цвета. Вся композиция обрамлена круглой матированной полосой.

Ежегодно донорами в Казахстане становятся свыше 180 тысяч граждан, которые совершают более 255 тысяч донаций. Это позволяет обеспечивать качественное переливание крови для более чем 80 тысяч пациентов каждый год, предоставляя им главный шанс на жизнь и выздоровление.

Согласно Кодексу о Здоровье народа и системе здравоохранения, в дни медицинского обследования и донации крови и ее компонентов работник, являющийся донором, освобождается от работы работодателем с сохранением за ним средней заработной платы.

#Минздрав #награда #Доноры крови

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