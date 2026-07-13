Мощный супертайфун «Бави» идет вглубь Китая

Происшествия,Китай,Погода
Айман Аманжолова
корреспондент

Почти 2,7 млн жителей эвакуированы из-за непогоды, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Синьхуа

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

В провинции Чжэцзян на востоке страны эвакуированы более 2,68 млн человек.

Министерство водного хозяйства КНР в воскресенье повысило уровень предупреждения в связи с обильными осадками до "желтого", которые ожидаются с воскресенья по вторник на обширной территории страны из-за тайфуна "Бави".

В Китае действует четырехуровневая система предупреждений о наводнениях, где наивысший уровень опасности обозначается красным цветом. За ним в порядке убывания следуют оранжевый, желтый и синий. "Желтое" предупреждение предполагает повышение готовности и принятие мер предосторожности.

Ожидается, что в Восточном, Центральном, Северном и Северо-Восточном Китае, включая регион Янцзы-Хуайхэ и бассейн реки Хуанхэ, количество осадков достигнет от 40 мм до 90 мм, местами от 100 до 260 мм.

В бассейне реки Хайхэ первые в 2026 году паводки уже произошли на нескольких притоках. Предстоящие сильные дожди, по оценкам, могут вызвать новые паводки с нумерацией на таких основных водных объектах, как озеро Тайху, река Ляохэ и река Сунхуацзян (Сунгари).

В связи с этим власти напоминают о необходимости повышенного внимания к рискам внезапных паводков, горных потоков и подтоплений в городских районах, призывая общественность сохранять бдительность и избегать низменных зон, подземных переходов и горных долин во время ливней. 

Тайфун "Бави", девятый по счету в этом году, вышел на сушу на побережье провинции Чжэцзян (Восточный Китай) поздно вечером в субботу, после чего продолжил движение во внутриконтинентальные районы страны. Ожидается, что он будет двигаться в северо-западном направлении, постепенно теряя силу.

С воскресенья по вторник, дожди от сильных до проливных пройдут на обширной территории Китая, включая провинции Аньхой, Цзянси и Чжэцзян, а также некоторые районы провинций Ляонин и Цзилинь.

 Центральные власти направили 70 тыс. единиц материальных ресурсов из центрального фонда помощи при стихийных бедствиях в провинции Чжэцзян и Аньхой, а также в город центрального подчинения Тяньцзинь для поддержки усилий местных органов власти по обеспечению безопасной эвакуации, переселения и размещения затронутых стихией жителей, сообщило Министерство по управлению чрезвычайными ситуациями (МУЧС) КНР.

Указанная партия материальных ресурсов, которые включают раскладные кровати, летние одеяла и семейные наборы предметов первой необходимости, была совместно выделена Канцелярией Государственного комитета по предупреждению стихийных бедствий, минимизации их последствий и оказанию помощи пострадавшим, МУЧС и Государственным управлением продовольствия и материальных резервов КНР. 

 

#Китай #тайфун #Бави

Популярное

Все
Курултай может стать самым обновленным Парламентом в истории Казахстана – политолог
Группа туристов заблудилась в горах Алматинской области
Правительство выделило свыше 16,2 млрд теңге на энергетическую инфраструктуру Астаны
12 казахстанских боксеров вышли в финал чемпионата Азии U23
МВД: Более 120 кг синтетических наркотиков изъяли за первую декаду июля
Исторический триумф Казахстана: пять золотых медалей на самой престижной олимпиаде по физике
27 человек погибли при пожаре в пабе в Бангкоке
Число жертв землетрясения в Венесуэле стремительно растет
Глава государства направил поздравительную телеграмму Президенту Черногории
Вкус степи: лучших производителей кумыса выбрали в Астане
В Казахстане доноров крови будут поощрять наградами
Мощный супертайфун «Бави» идет вглубь Китая
Начался прием заявлений для участия в конкурсе грантов
МВД предупредило финансовых сотрудников о новой схеме мошенничества
Дан старт строительству автострады
750 гвардейцев принесли военную присягу в Астане
Токаев поздравил Назарбаева с днем рождения
Застрявший в болоте автомобиль вызволили в Мангистауской области
Токаев поздравил казахстанцев с Днем столицы
Страна перед выбором: какой будет новая политическая кампания
В Астане состоялся творческий вечер Бауыржана Макаева
В Астане в честь Дня города пройдут концерты Open Air
Мировой финал в Казахстане
Через счета дропперов в Казахстане прошло более 112 млрд теңге
Стеклянные стены и ракетки без струн
День образования Десантно-штурмовых войск отмечают в Казахстане
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Многодетной матери мешали получить госнаграду в Мангистауской области
Вопросы к ФИФА и дубль Холанда
Берик Асылов переназначен генпрокурором
Национальный день домбры объединил более 2 млн участников и зрителей
10 лучших казахстанских мастеров примут участие в проекте «Школа национального ремесла»
Казахстанские школьники показали лучший результат в истории страны на Европейской географической олимпиаде
Казахстанцы завоевали еще три медали на ЧА U20 по борьбе в Таиланде
Аномальная жара накроет Казахстан
Крупнейший крытый аквапарк строится в Костанае
Должников пора призвать к ответу
Димаша Кудайбергена встретили в акимате Актюбинской области
Новые села на карте газоснабжения
Когда спадет жара в Казахстане
Плотину на озере Иссык вновь вернут государству
В Казахстане обновили еще три железнодорожных вокзала
Новый этап изучения Улуса Джучи
Кассира осудили за мошенничество с билетами в Таразе
Закон Республики Казахстан Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан
Плюс один новый завод в Казахстане
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки, наукоемких территорий, социального обеспечения, образования, здравоохранения    и    воинской    службы
Старые шины получают вторую жизнь: как в Темиртау перерабатывают отходы
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровизации, защиты персональных данных, дорожного движения и регулирования передовых технологий на транспорте
Казахстанский художник победил на старейшем арт-фестивале Италии
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правового положения военнослужащих, обороны и воинской службы
Казахмыс реализует масштабную программу модернизации Жезказганской площадки
Закон Республики Казахстан О психологической деятельности
Гвардейцы оригинально поздравили Геннадия Головкина с включением в Международный зал славы бокса

Читайте также

Жара до +45°C и грозы ожидаются в Казахстане 12 июля
Жара сохранится в Казахстане в ближайшие дни
Второй самый жаркий июнь за всю историю наблюдений зафиксир…
Более 5 тысяч человек погибли в Германии из-за жары

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]