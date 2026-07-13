Мощный супертайфун «Бави» идет вглубь Китая

Почти 2,7 млн жителей эвакуированы из-за непогоды, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Синьхуа

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В провинции Чжэцзян на востоке страны эвакуированы более 2,68 млн человек.

Министерство водного хозяйства КНР в воскресенье повысило уровень предупреждения в связи с обильными осадками до "желтого", которые ожидаются с воскресенья по вторник на обширной территории страны из-за тайфуна "Бави".

В Китае действует четырехуровневая система предупреждений о наводнениях, где наивысший уровень опасности обозначается красным цветом. За ним в порядке убывания следуют оранжевый, желтый и синий. "Желтое" предупреждение предполагает повышение готовности и принятие мер предосторожности.

Ожидается, что в Восточном, Центральном, Северном и Северо-Восточном Китае, включая регион Янцзы-Хуайхэ и бассейн реки Хуанхэ, количество осадков достигнет от 40 мм до 90 мм, местами от 100 до 260 мм.

В бассейне реки Хайхэ первые в 2026 году паводки уже произошли на нескольких притоках. Предстоящие сильные дожди, по оценкам, могут вызвать новые паводки с нумерацией на таких основных водных объектах, как озеро Тайху, река Ляохэ и река Сунхуацзян (Сунгари).

В связи с этим власти напоминают о необходимости повышенного внимания к рискам внезапных паводков, горных потоков и подтоплений в городских районах, призывая общественность сохранять бдительность и избегать низменных зон, подземных переходов и горных долин во время ливней.

Тайфун "Бави", девятый по счету в этом году, вышел на сушу на побережье провинции Чжэцзян (Восточный Китай) поздно вечером в субботу, после чего продолжил движение во внутриконтинентальные районы страны. Ожидается, что он будет двигаться в северо-западном направлении, постепенно теряя силу.

С воскресенья по вторник, дожди от сильных до проливных пройдут на обширной территории Китая, включая провинции Аньхой, Цзянси и Чжэцзян, а также некоторые районы провинций Ляонин и Цзилинь.

Центральные власти направили 70 тыс. единиц материальных ресурсов из центрального фонда помощи при стихийных бедствиях в провинции Чжэцзян и Аньхой, а также в город центрального подчинения Тяньцзинь для поддержки усилий местных органов власти по обеспечению безопасной эвакуации, переселения и размещения затронутых стихией жителей, сообщило Министерство по управлению чрезвычайными ситуациями (МУЧС) КНР.

Указанная партия материальных ресурсов, которые включают раскладные кровати, летние одеяла и семейные наборы предметов первой необходимости, была совместно выделена Канцелярией Государственного комитета по предупреждению стихийных бедствий, минимизации их последствий и оказанию помощи пострадавшим, МУЧС и Государственным управлением продовольствия и материальных резервов КНР.