Президент РК провел заседание Совета безопасности

Сегодня под председательством Главы государства в Акорде состоялось оперативное заседание Совета безопасности Республики Казахстан, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

В ходе заседания были рассмотрены вопросы международной и региональной безопасности в контексте итогов визита Президента в Нью-Йорк для участия в работе 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и его встреч с главами государств, руководством ООН и деловыми кругами США.

По итогам заседания Президент дал ряд поручений.