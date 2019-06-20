Фото из открытых источников
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев подписал Указ об утверждении Плана действий по реализации его предвыборной платформы "Благополучие для всех! Преемственность. Справедливость. Прогресс" и предложений, полученных от граждан республики в ходе общенациональной акции "Бірге", сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Главы государства.
Указ направлен на обеспечение своевременного исполнения всех задач по социально-экономическому и политическому развитию Казахстана, изложенных в предвыборной платформе Президента, с закреплением конкретных сроков и ответственных госорганов.
В План действий включены меры по модернизации судебной системы, усилению общественного контроля над деятельностью полицейской службы, совершенствованию государственной службы, усилению подотчетности и подконтрольности обществу квазигосударственного сектора, устранению барьеров для конкуренции и недопущению злоупотреблений со стороны монополистов, установлению единых стандартов гарантированного объема социальной поддержки граждан, защите их финансовых интересов, а также ряд других мероприятий.
По вопросам, носящим комплексный и долгосрочный характер, предполагающим межведомственное взаимодействие, госорганами будут утверждены отдельные Дорожные карты, к разработке которых будет привлекаться экспертное сообщество. Данные документы будут регламентировать конкретную последовательность действий, показатели конечного результата и сроки выполнения поставленных Главой государства задач.
Контроль исполнения Плана возлагается на Администрацию Президента.