Президент РК утвердил План действий по реализации его предвыборной платформы

Президент
4176
Фото из открытых источников
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев подписал Указ об утверждении Плана действий по реализации его предвыборной платформы "Благополучие для всех! Преемственность. Справедливость. Прогресс" и предложений, полученных от граждан республики в ходе общенациональной акции "Бірге", сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

Указ направлен на обеспечение своевременного исполнения всех задач по социально-экономическому и политическому развитию Казахстана, изложенных в предвыборной платформе Президента, с закреплением конкретных сроков и ответственных госорганов.

В План действий включены меры по модернизации судебной системы, усилению общественного контроля над деятельностью полицейской службы, совершенствованию государственной службы, усилению подотчетности и подконтрольности обществу квазигосударственного сектора, устранению барьеров для конкуренции и недопущению злоупотреблений со стороны монополистов, установлению единых стандартов гарантированного объема социальной поддержки граждан, защите их финансовых интересов, а также ряд других мероприятий.

По вопросам, носящим комплексный и долгосрочный характер, предполагающим межведомственное взаимодействие, госорганами будут утверждены отдельные Дорожные карты, к разработке которых будет привлекаться экспертное сообщество. Данные документы будут регламентировать конкретную последовательность действий, показатели конечного результата и сроки выполнения поставленных Главой государства задач.

Контроль исполнения Плана возлагается на Администрацию Президента.

Популярное

Все
Определены 100 популярных казахстанских книг
Уборку зерновых завершили аграрии Шымкента
Шапан Танеке Досетулы передан Национальному музею
По принципу единой образовательной среды
В Семее состоялся айтыс «Адамзаттың Абайы»
Мертвые души и трудоустройство
И цвет окрашивает слово...
В Алматы отметили юбилей великого поэта и мыслителя
Подготовят специалистов-атомщиков
Наставник «Актобе» покинул пост
Путевки в Японию
От берега до берега – с верой в себя
Наследие Абая – духовный ориентир созидательной нации
Предпринимательство показывает положительную динамику
Условно-досрочное освобождение стало доступным для новой категории осужденных в РК
В Казахстане растёт число детей с признаками аутизма
Рост ВВП Казахстана за 7 месяцев составил 6,3%
Уровень комфорта повышается
Личность мирового значения
Рекордное число мужчин вышло в декрет в Южной Корее
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
Незаконные постройки снесут в Уральске
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
Модернизация на особом контроле
Первый том «Истории Казахстана» утвержден
Спешите на ярмарки!
5 августа в Казахстане отмечают День медиации
Восьмилетний мальчик чинит мобильные телефоны в Туркестанской области
Молодой парень утонул на озере Алаколь - ВИДЕО
Всеобщее декларирование в Казахстане: кого оно касается и что изменилось?
Региональные инициативы ради общего будущего
Алматы принимает юношеский Roland Garros
Токаев посетил выставочные павильоны в Авазе
20 млрд тенге вывела из тени оцифровка выдачи сертификатов в РК
Более 4 тысяч человек в Атырауской области подали заявки на внесудебное банкротство
Новые возможности цифровой эпохи
В Караганде подорожает проезд в автобусе
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и законы Республики Казахстан          по вопросам введения его в действие
Десять человек погибли за два дня на трассах Казахстана
На Зеленом базаре арендаторы в очередной раз устроили демарш
В Астане сгорел рынок «Big Шанхай»
Жезказган – Кызылорда: уложены первые километры асфальта
Асфальтобетонный завод строят в Сатпаеве
Сильные дожди накроют Казахстан
Амангельды Нугманов: Защита прав человека – ключевой ориентир в работе полиции
Сенатор Амангельды Нугманов ознакомился с инициативами в сфере высшего образования в Актобе
Более полумиллиарда тенге выделили на ремонт столетней дороги в ВКО
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Сенаторы обсудили с военными Жетысу реализацию закона о территориальной обороне
​​​​​​​Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации уголовного законодательства Республики Казахстан
Сенатор Алибек Наутиев высказался о развитии рыбной промышленности в Атырауской области
В Павлодарской области масштабно отметили 125-летие Исы Байзакова
Родители потратили благотворительную помощь на лечение сына: возбуждено дело
О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики
Нацбанк начал валютные интервенции
В Туркестане построят восточную объездную дорогу

Читайте также

Касым-Жомарт Токаев обратился к участникам форума Jastar Fe…
Президент наградил Чунгвон Чоу орденом «Достык»
Глава государства поздравил Премьера Армении с подписанием …
Президент обратился к молодежи страны

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]