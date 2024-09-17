Токаев высказался по ситуации вокруг украинского кризиса

Президент
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В ходе переговоров глава государства Касым-Жомарт Токаев и канцлер ФРГ Олаф Шольц обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: t.me/aqorda_resmi

Отдельное внимание было уделено ситуации вокруг украинского кризиса. 

«Руководители государств приходят и уходят, а народы, тем более соседние народы должны жить в мире и взаимопонимании. С Россией Казахстан имеет самую протяженную в мире делимитированную сухопутную границу в мире, между нашими странами развивается сотрудничество в рамках стратегического партнерства и союзничества. В Казахстане с неподдельной симпатией относятся к украинскому народу, его самобытной культуре. Между нашими государствами никогда не было разногласий. Посольство нашей страны продолжает функционировать в Киеве», - отметил президент Казахстана.

#президент #Украина

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