Фото С. Бондаренко и Б. Отарбаева
В рамках заседания Совета глав правительств СНГ и Евразийского межправительственного совета Нурсултан Назарбаев провел встрече с Премьер-министром Вьетнама Нгуен Тан Зунгом, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Акорды.
В ходе встречи были обсуждены вопросы укрепления сотрудничества двух стран по ряду направлений, включая торгово-экономическую, инвестиционную, топливно-энергетическую сферу.
Президент отметил заинтересованность Казахстана в развитии экономических и политических связей, чему должно способствовать планируемое подписание соглашения о зоне свободной торговли между ЕАЭС и его государствами-членами и Вьетнамом.
Премьер-Министр Вьетнама от имени Правительства и народа своей страны поздравил Нурсултана Назарбаева с доверием, оказанным ему казахстанским народом на президентских выборах.
Стороны подчеркнули высокий потенциал сотрудничества в различных отраслях, отметив важность его дальнейшего наращивания.
Соглашение о зоне свободной торговли между Вьетнамом и Евразийским экономическим союзом планируется подписать сегодня в ходе межправительственного совета.
Как ранее сказал глава российского Правительства Дмитрий Медведев, это первое преференциальное соглашение со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, в рамках которого будут снижены или обнулены ставки таможенных пошлин на значительную группу товаров.
22 мая Правительство РФ одобрило
проект распоряжения о подписании соглашения о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Вьетнамом.