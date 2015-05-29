Президент встретился с Премьер-министром Вьетнама

Президент
1390
Ксения Воронина
Фото С. Бондаренко и Б. Отарбаева
В рамках заседания Совета глав правительств СНГ и Евразийского межправительственного совета Нурсултан Назарбаев провел встрече с Премьер-министром Вьетнама Нгуен Тан Зунгом, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды. 

В ходе встречи были обсуждены вопросы укрепления сотрудничества двух стран по ряду направлений, включая торгово-экономическую, инвестиционную, топливно-энергетическую сферу.

Президент отметил заинтересованность Казахстана в развитии экономических и политических связей, чему должно способствовать планируемое подписание соглашения о зоне свободной торговли между ЕАЭС и его государствами-членами и Вьетнамом.

Премьер-Министр Вьетнама от имени Правительства и народа своей страны поздравил Нурсултана Назарбаева с доверием, оказанным ему казахстанским народом на президентских выборах.

Стороны подчеркнули высокий потенциал сотрудничества в различных отраслях, отметив важность его дальнейшего наращивания.

Соглашение о зоне свободной торговли между Вьетнамом и Евразийским экономическим союзом планируется подписать сегодня в ходе межправительственного совета.

Как ранее сказал глава российского Правительства Дмитрий Медведев, это первое преференциальное соглашение со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, в рамках которого будут снижены или обнулены ставки таможенных пошлин на значительную группу товаров.

22 мая Правительство РФ одобрило проект распоряжения о подписании соглашения о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Вьетнамом.

Популярное

Все
В ОСА – новый президент
О доверии и понимании
Воспитание сказкой
Пожелаем удачи Елене!
Нелегальные «подарки»
Расширяется сеть кадетских классов
Вечер фортепианной музыки состоялся в Астане
Труд – важнейший элемент ресоциализации
Два золота из Стамбула
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Новые подробности допинг-скандала с Алимханулы: КФПБ проведет повторное слушание
В Атырау формируется вагоностроительный кластер
Банду автодилеров накрыли в Казахстане
В Нацгвардии провели турнир по бильярду
Оксфордский хаб откроется в Астане
Усилили тренерский штаб
Низкий поклон героям
Грандиозные поединки
От Мельбурна до Астаны
Бублик обыграл Фучовича и вышел в третий круг Australian Open
На Нью-Йорк надвигается мощнейший снежный шторм
Итоги года подтверждают правильность стратегии
Пространство открытого и ответственного диалога
Диалог на языке символов
Курсанты покорили пик
Определился состав на Олимпиаду
От Нацкурултая до Народного Совета: эксперт о завершении политической перезагрузки в Казахстане
Горводоканал все же наказали
Театр нового формата
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
В Нацгвардии начался новый учебный период
Сюрприз на церемонии присяги
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
Налог на транспорт изменен в Казахстане
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Какие изменения ждут Атырау?
Завод почти на 50 млрд тенге построят в Актюбинской области
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Казахстанцев предупредили о гонконгском гриппе
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан

Читайте также

Токаев: Казахстан глубоко чтит память миллионов невинных же…
«Закон и Порядок» – основополагающий принцип
Президент: Нельзя допускать беспорядок и беззаконие
Токаев: Нам нужна полная цифровизация в сфере миграции

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]