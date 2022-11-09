Президент выразил соболезнования родным и близким Копена Амирбека

Глава государства выразил соболезнования в связи с кончиной заслуженного деятеля Казахстана Копена Амирбека, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал БОРТ N1.

Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования родным и близким видного публициста, известного сатирика, заслуженного деятеля Казахстана Копена Амирбека.

«Копен Амирбекулы много лет плодотворно трудился в ряде республиканских изданий. Он внес неоценимый вклад в развитие жанра национальной сатиры. Имя Копена Амирбекулы, оставившего богатое литературное наследие, никогда не будет забыто», – говорится в телеграмме.

Известный сатирик, журналист Копен Амирбек скончался в возрасте 72 лет.

В разные годы он работал в политико-сатирическом журнале «Ара-Шмель», газетах «Қазақ әдебиеті», «Егемен Қазақстан», на радиостанциях «Қазақстан» и «Шалкар». Был лауреатом Международной литературной премии «Алаш».