Президента Республики Корея торжественно встретили в Акорде
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В Акорде состоялась торжественная церемония встречи президента Республики Корея Юн Сок Ёля, прибывшего с государственным визитом в Казахстан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы государства
Касым-Жомарт Токаев и Юн Сок Ёль представили друг другу членов официальных делегаций.
Начальник роты Почетного караула отдал президентам приветственный рапорт, прозвучали гимны двух стран.
По завершении церемонии главы государств прошли в зал переговоров.