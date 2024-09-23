Президентом Шри-Ланки стал лидер оппозиции Диссанаяке

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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Он набрал 42,31% голосов

Фото: REUTERS/Stringer

На выборах президента Шри-Ланки победил лидер оппозиционного альянса «Национальная народная власть» Анура Кумара Диссанаяке, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

«Комиссия сообщила на своем сайте, что 55-летний Диссанаяке победил на президентских выборах, набрав 42,31% голосов, отодвинув лидера оппозиции Саджита Премадасу на второе место, а действующего президента Ранила Викрамесингхе — на третье», — говорится в материале издания Adaderana со ссылкой на избирком страны.

Диссанаяке уже участвовал в президентских выборах в 2019 году, но тогда занял третье место, набрав всего 3% голосов.

Выборы президента Шри-Ланки прошли на острове 21 сентября. За Диссанаяке проголосовали более 5,7 млн избирателей.

В конце 2021 года на Шри-Ланке обострился экономический кризис, связанный с ограничениями сферы туризма на фоне пандемии коронавируса. В результате в стране стала наблюдаться нехватка валютных резервов, из-за чего властям пришлось сократить импорт и начать экономить ресурсы.

12 апреля 2022 года минфин Шри-Ланки объявил дефолт по внешним обязательствам.

Позднее, 15 июля 2022 года, президент Готабая Раджапакса официально покинул свой пост. Парламент Шри-Ланки 20 июля избрал Ранила Викремесингхе новым главой государства. За него проголосовали 134 депутата. Раджапакса заявил о намерении уйти с поста президента, после того как в Шри-Ланке прошли протесты из-за экономического кризиса.

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