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Президенту доложили о ходе разработки плана мероприятий по случаю 25-летия АНК и Конституции РК
Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял заместителя председателя Ассамблеи народа Казахстана Жансеита Туймебаева, сообщает Kazpravda.kz
со ссыкой на пресс-службу Президента РК.
Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о текущей деятельности Ассамблеи народа Казахстана, ходе реализации поручений, данных на XXVII сессии АНК, ситуации в сфере межэтнических отношений в стране.
Кроме того, Жансеит Туймебаев доложил Президенту о ходе разработки плана мероприятий, посвященного 25-летию Ассамблеи народа Казахстана и Конституции Республики Казахстан.
Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность Жансеиту Туймебаеву за проводимую Ассамблеей работу.
"Благодарю за активную деятельность Ассамблеи Народа Казахстана, в частности в ходе президентских выборов. АНК проводит важную работу по консолидации нашего общества", - отметил Глава государства.
По итогам встречи Президент дал ряд конкретных поручений.